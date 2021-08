Brandenburg/H

Findungskommission und Aufsichtsrat des Brandenburger Theaters (BT) wählen in Kürze „die bestgeeignete Persönlichkeit für die Intendanz aus“, teilte das BT am Montagabend mit. Mit dabei unter den letzten vier (eine Frau, drei Männer) ist der Künstlerische Leiter des BT, Frank Martin Widmaier. Der designierte Chefdirigent Olivier Tardy nimmt Donnerstag an der Vorstellung teil.

„Dies wurde in Gesprächen mit dem Dirigenten und dem Orchestervorstand verabredet“, heißt es weiter, und: „Bereits in den letzten Wochen konnten Olivier Tardy und der Orchestervorstand Thomas R. Hoffmann ihre Vorstellungen für die Besetzung der Intendanz ins Verfahren einbringen.“ Beide hätten „erklärt, dass sie mit dem Ablauf des Besetzungsverfahrens einverstanden sind.“

Tardy schrieb Tage zuvor das Gegenteil: „Ich wurde bisher in keiner Weise beim Auswahlverfahren eingebunden und völlig ignoriert.“ Doch nun wurde er für Donnerstag eingeladen und wird, ebenso wie Oberbürgermeister Steffen Scheller, erstmals der Findungskommission zuhören.

Massive Kritik aus dem Orchester am Verfahren

Der Orchestervorstand (OV) hat Dienstag das Orchester informiert, dass man das intransparente Verfahren nicht gutheiße und hat dies auch Oliver Scheytt geschrieben, dessen Firma „Kulturexperten“ die Findung begleitet, sich aber seit Ende Mai bis zur Vorwoche weder bei Tardy noch beim Vorstand gemeldet habe.

„Diese Meldung aus dem Theater ist also leider völlig unwahr. Alle Kollegen sind gelinde gesagt fassungslos“, schreibt ein Musiker der MAZ. Oliver Scheytt versteht die Aufregung nicht, wie er in einer Mail schreibt: Tardy sei jetzt aktiv beteiligt, damit sei die Forderung des OV erfüllt. Weitere Wünsche des OV habe es im Telefonat vom Sonntag, 8. August, ebenso wenig gegeben wie Kritik an der Intendantenfindung.

Gesprächsangebot abgelehnt: „Nur ein Feigenblatt“

Zudem habe er, Scheytt, dem OV und Tardy ein Zoom-Gespräch am 9. August angeboten, das vom Vorstand grundlos abgesagt wurde. So überrascht kann Scheytt von der Absage nicht gewesen sein, wie eine Mail von Hoffmann belegt, die Scheytt der MAZ als Beleg schickt.

Darin ließ der OV ihn am 5. August wissen, „dass wir ein als Feigenblatt dienendes Informieren über ohne uns getroffene Entscheidungen der Findungskommission, nicht als Einbeziehung akzeptieren werden.“ Scheytt beteuert: „Es war unser Plan, Tardy und das Orchester jetzt einzubeziehen. Und Herr Tardy hat das Angebot auch angenommen.“

In der Politik macht sich die Sorge breit, dass das Verfahren „gegen den Baum geht“, sagt der SPD-Vorsitzende Daniel Keip. „In eine Findungskommission gehören externe Experten und der OB. Das ist Chefsache“, sagt er.

SPD-Chef Keip fordert Jury aus Experten

Er habe nicht den Eindruck, dass die Vertreterin des Ministeriums und der eine Künstler vom direkten Konkurrenten aus Frankfurt/Oder neben Christine Flieger und drei Stadtverordneten die Idealbesetzung für ein Gremium seien, das einen starken Intendanten findet.

Schließlich müsse dieser Intendant im Ringen um Millionen auch gegen Frankfurt/Oder bei den Theater-Verbundvertragsverhandlungen durchsetzen. „Die politische Lobby für das BT war in Potsdam nie groß. Und ich befürchte: Nach dem Verfahren wird es nicht besser“, sagt Keip.

Das sieht Steffen Scheller anders: Er verteidigte das Verfahren und betonte, dass er von Oliver Scheytt und Christine Flieger stets auf dem Laufenden gehalten werde und keine Bedenken habe. Und der oder die Intendantin werde auch nicht untergebuttert, sondern gleichberechtigt das Sagen haben.

„Frau Flieger löst nicht die Probleme am BT“

„Wenn jetzt durch Herrn Scheytt von den so genannten Kulturexperten in die Öffentlichkeit gebracht wird, dass Orchestervorstand und Chefdirigent einverstanden sind, so ist das einfach die Unwahrheit“, schreibt der Vize-Chef der Feien Wähler Norbert Langerwisch. Abschließend merkt Langerwisch an: „Frau Flieger löst nicht die Probleme am BT, sie ist ein wesentliches Problem am BT.“

Birgit Patz, die parteilose Stadtverordnete und Vorsitzende der Findungskommission, ist derweil seit Tagen bemüht, Ruhe ins Verfahren zu bekommen. Das gelang nur in Teilen. So wurden bisher keine Bewerbernamen veröffentlicht.

Kulturexperte Scheytt: Verfahren ist „seriös und rechtssicher“

„Ich bin gut vorbereitet in das Verfahren gegangen“ und sie könne versichern, „dass ich meinen Teil dazu beitragen werde, die Unabhängigkeit und Kompetenz der Findungskommission zu bewahren“, schreibt Birgit Patz. Christine Flieger verwies an Oliver Scheytt, der für sie die Kommunikation übernommen habe.

Der hat längst gemerkt, dass es um einen Stellvertreterkonflikt geht. Der Umgang der Geschäftsführung in den zurückliegenden Jahren mit dem Orchester und den Dirigenten Peter Gülke und Olivier Tardy hat zu einem völligen Vertrauensverlust unter den Musikern geführt. Das fehlende Vertrauen in Christine Flieger sorgt wiederum für wenig Vertrauen in die Findungskommission und nicht zuletzt die Kandidaten selbst.

Scheytt: „Das Verfahren ist absolut rechtssicher und seriös. Und wir werden beweisen, dass wir am Ende den besten Kandidaten vorschlagen.“ Dafür werde man um Vertrauen von allen Seiten werben. Das habe in 300 anderen Verfahren geklappt – „und auch in Brandenburg!“

Von Benno Rougk