In Brandenburg an der Havel ist im vergangenen Jahr kein Mensch bei einem Verkehrsunfall gestorben. Im Umland waren es fünf Todesopfer. Drei von ihnen waren älter als 65 Jahre.

Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel - Brandenburg/Havel: Polizei registriert weniger Alkoholunfälle als im Vorjahr

Brandenburg an der Havel - Brandenburg/Havel: Polizei registriert weniger Alkoholunfälle als im Vorjahr