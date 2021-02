Brandenburg/H

Wirklich zu hängen scheint der 19-jährige Brandenburger nicht an seiner Fahrerlaubnis, der Samstag Brandenburger Polizisten zu einem verbotenen Fahrzeugrennen einlud.

Gegen 23.25 Uhr wollte er in der Altstadt an der Otto-Sidow-Straße als Fahranfänger den Polizeibeamten offensichtlich zeigen, wie schnell er an einem Kreuzungsbereich anfahren kann. Was er vergessen hatte: durchdrehende Reifen sind auch eine Ordnungswidrigkeit.

Das wollten ihm die Beamten erklären und fuhren ihm und dem PKW Skoda hinterher. Sie staunten nicht schlecht: Jetzt beschleunigte der junge Fahrzeugführer seinen Kraftwagen weit über die erlaubte Geschwindigkeit hinaus. Augenscheinlich, um den Beamten zu entkommen.

Da die aber Profis sind und gute Autofahrer, ließen sie sich nicht abschütteln. Nach einiger Zeit gab der Raser schließlich auf. Die weitere Fahrt war nun beendet, da der Führerschein wurde sichergestellt, teilt die Polizei ebenso nüchtern wie überrascht mit. Der Fahrzeugführer muss sich nun vor einem Gericht für sein Verhalten verantworten.

Von MAZ