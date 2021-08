Brandenburg/H

Fast zwei Jahre hat die Corona-Pandemie eines der erfolgreichsten weltweiten Jugendprojekte der Rotarier aufs Eis gelegt: Den einjährigen Schüleraustausch junger Menschen rund um den Globus.

Doch nun geht es wieder los: Schüler im Alter von 15 bis 17 Jahren können sich bis Ende August bewerben und überlegen, ob sie am „Highschool-Year“ teilnehmen wollen. In der Regel beginnt der Austausch nach der zehnten Klasse.

Schüleraustausch rund um den Globus

Rotary organisiert den Schüleraustausch in mehr als 35 Staaten, Interessenten müssen bei ihrer Bewerbung drei Alternativstandorte für ihr Wunschland benennen, bei der maximal ein englischsprachiges Land erlaubt ist.

Beim örtlichen Rotary Club der Stadt Brandenburg hat der Austausch eine lange Tradition. Dutzende junge Brandenburger wurden bisher in die Welt geschickt. „Zwei oder drei Schüler pro Jahr schicken wir gern hinaus“, sagt der Zahnarzt Martin Deichsel, der zusammen mit Stefan Tiemann den Jugendaustausch für die Brandenburger Club organisiert.

Denn während die jungen Menschen als Botschafter der Stadt und des Landes im Ausland weilen, betreuen die Eltern der hinaus gesandten Jugendlichen einen Jugendlichen aus irgendeinem anderen Land der Welt. Ob in die USA, nach Taiwan, Australien oder Mexiko – rund um den Globus haben Brandenburger Jugendliche bereits Erfahrungen gesammelt und gelernt, wie das Leben anderswo funktioniert.

„Alle Schüler sind begeistert“

Der Austausch hat sich für alle gelohnt. Man lernt Sprachen und ein anderes Land intensiv kennen, schließt Freundschaften und lernt, Momente bewusster zu schätzen“, erinnert sich Fabian Rougk, der vor drei Jahren für ein Jahr nach Mexiko ging.

Er ist sicher: „Das ist das Beste, was ich tun konnte.“ Er empfiehlt anderen Jugendlichen auch ein Auslandsjahr zu machen, um neue Erfahrungen zu sammeln. Und diese Erkenntnis funktioniert auch umgekehrt. Während Fabian in Mexiko war, lebte der Inder Shubham Dave statt seiner in Brandenburg und steht auch heute noch in intensivem Kontakt mit seien „Gasteltern“.

Brandenburger, die am Schüleraustausch teilnehmen, haben sowohl bei den Rotariern im Aufenthaltsland als auch in ihrer Heimatstadt Ansprechpartner bei Fragen und Vermittler bei Verständigungsproblemen. „Die regelmäßigen Meetings geben einem das Gefühl von Sicherheit und bei Verständigungsproblemen hatte man immer Unterstützung, deshalb braucht man als Jugendlicher auch keine Angst zu haben“, erinnert sich die Austauschschülerin Marlene Grimm.

Große Unterstützung vom Club und den Gastfamilien

Rotary-Vorstandsmitglied Martin Deichsel nahm im Jahr 2003 selbst am Jugendaustausch teil und verbrachte ein Jahr in Kalifornien. „Die ersten Wochen können schwer sein, aber später will man nicht mehr zurück von diesem Abenteuer“, sagt der Brandenburger heute.

Für den Jugendaustausch des Rotary Clubs werden ab sofort noch Schüler gesucht, die neue Länder kennenlernen wollen. Teilnehmen können schulpflichtige Jugendliche (Mädchen und Jungen) zwischen 15 und 17 Jahren, zur Bewerbung reicht ein kurzes Anschreiben, das per E-Mail an yeo.rcbrb@gmail.com gesendet werden kann.

Von MAZ