Brandenburg/H

„Ich finde, die Zusammenarbeit von SPD, CDU und Grünen auf Landesebene ist eine Erfolgsgeschichte. Das könnte beispielgebend für die Stadt sein“, sagt Daniel Keip, der Vorsitzende der Havelstädter SPD. Hintergrund sind aktuell laufende Gespräche zur Zusammenarbeit der Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung.

Die CDU hatte die Freien Wähler schon vor der Kommunalwahl als Bündnispartner auserkoren. Nachdem diese aber schwächelten, versuchen CDU und FW jetzt die SPD als Dritten mit ins Boot zu holen um auch ohne Stimmen der starken AfD eine Mehrheit zu haben (MAZ berichtete).

Grüne warten ab

Nun haben allerdings die Grünen angekündigt, auch sie würden sich in vorher zu vereinbarenden Sachfragen keiner Zusammenarbeit mit SPD und CDU verweigern. Und sie würden, anders als die FW auf einen Beigeordnetenposten verzichten. Sie würden sich wünschen „mit der CDU auf einen grünen Zweig zu kommen“, schreibt der grüne Stadtverordnete Ralf Krombholz.

Wie Daniel Keip nun seinen SPD-Leuten schrieb, habe man mit CDU und FW eine Grundlage für die Zusammenarbeit gefunden und Oberbürgermeister Steffen Scheller habe signalisiert, einen Sozialdemokraten ins Rathaus als Beigeordneten zu holen. Derzeit werde das Rathaus mit drei Beigeordneten unter dem Oberbürgermeister geführt. Einer der Beigeordneten müsse höherer Verwaltungsbeamter sein.

Die CDU-Kreisvorsitzende Dietlind Tiemann und der CDU-Fraktionschef Jean Schaffer brauchen die SPD als Mehrheitsbeschaffer. Quelle: Meetingpoint

Dass sei mit Ausscheiden von Brandt und Erlebach nicht mehr der Fall. Aus diesem Grund müsse ein künftiger Beigeordneter diese Qualifikation mitbringen. In der Situation habe „die CDU vorgeschlagen, neben den beiden derzeit diskutierten Personalvorschlägen für die SPD und die Freien Wähler einen weiteren Beigeordneten zu benennen, der die Qualifikation mitbringt und der für die CDU die Kämmerei führen soll.“ Einen vierten Beigeordnetenstelle stehe die SPD aber skeptisch gegenüber. „Stand jetzt“, sei das mit der SPD nicht machbar. Das spräche für ein Bündnis von CDU, SPD und Grünen, die ja keinen Job wollen.

„Faust in der Tasche“

Diese Lösung habe Charme, meint Keip. Die Freien Wähler seien der SPD-Basis schwer zu vermitteln. Das Gros der FW und ihre Führungskräfte Norbert Langerwisch und Dirk Stieger waren früher führende SPD-Genossen. „Viele SPDler würden nur mit der Faust in der Tasche mit ihnen reden, denn wir haben ja gelesen, was sie von uns halten“, sagt Keip. Stieger versucht zu relativieren: „Wir haben stundenlang in den letzten Tagen inhaltlich gerungen und sind uns in der Sache näher gekommen. Es geht doch um unsere Stadt.“

Von der SPD hängt es jetzt ab, wohin die Reise geht. Einige Genossen meinen, man solle von der CDU nehmen was man bekommt und dankbar sein. Andere wiederum wollen aus der Position der Stärke heraus mit CDU und Grünen die Mehrheit stellen. Die Entscheidung ist offen. Quelle: Rüdiger Böhme

Ganz glücklich sind die Genossen mit dem Brief der Grünen an sie (MAZ berichtete) nicht, in der sie die SPD vor dem Schicksal der Bedeutungslosigkeit warnen, dass schon die Linken in der Zusammenarbeit mit der CDU ereilte. Und: „Worin sie irren, ist, dass es eine Art Koalition in der Opposition gibt. Die SPD ist eine eigenständige Partei, in der sich die Meinungs- und Willensbildung intern vollzieht.

„Einmischungen unangebracht“

Hinweise von außen sind willkommen, Einmischungen aber unangebracht.“ Die SPD glaubt, sie ist „in vielen Bereichen Schrittmacher und Impulsgeber der Kommunalpolitik. Leider werden im Moment viele unserer Themen von der Stadtverwaltung abgeblockt oder nicht umgesetzt. Auch deshalb müssen wir immer wieder neu schauen, wie wir unsere Inhalte am wirksamsten umsetzen.“

Nun sind „wir in einer Situation, nach 16 Jahren, in denen die CDU Politik gegen oder zumindest ohne uns gemacht hat, an uns kein Vorbeikommen mehr ist“, schreibt Keip seinen Genossen. Die Rolle in der Opposition sei der SPD nicht genug. Keip: „Wir streben zurück ins Rathaus und wollen 2024 die Kommunalwahl und 2026 die OB-Wahl für die SPD gewinnen.“

Keip steht in Startlöchern

Daniel Keip, der, wie berichtet, wohl als Beigeordneter und als OB-Kandidat grundsätzlich bereit stünde, weiß um die gute Position der SPD. Das Angebot der Grünen sichert eine inhaltliche Zusammenarbeit im Rathaus mit Mehrheiten in der Sache und ohne zusätzlichen Beigeordnetenposten.

Zudem sind es jetzt die Sozialdemokraten, deren Basis in einem Mitglieder-Entscheid darüber abstimmt, mit wem man künftig den Kurs einschlägt. Sind es die Grünen, dann votiert die Partei für das Landesmodell. Sind es die Freien Wähler, ist auch das eine Entscheidung, die zu akzeptieren ist. Was ihm selber lieber sei, lässt der Parteivorsitzende offen. Sorgt sich aber abschließend um die Freien Wähler und deren Halbwertzeit: „Acht Jahre für einen Beigeordneten sind lange. Wer weiß, ob es dann die Freien Wähler noch gibt.“

