Brandenburg/H

Sie hat nicht viel Zeit benötigt an diesem Vormittag in der Wahlkabine des Deutschen Bundestages. Sonja Eichwede (SPD) aus Brandenburg an der Havel und 394 weitere Bundestagsabgeordnete haben Olaf Scholz (SPD) zum Bundeskanzler gewählt.

Um 8.30 Uhr hat sich die Sozialdemokratin, die den Wahlkreis 60 als direkt gewählte Abgeordnete vertritt, mit ihrer Fraktion zum „Zählapell“ versammelt. Von 9 Uhr an wurde abgestimmt. „Es war ein besonderer Moment, absolut überwältigend und emotional“, so beschreibt die Novizin im Bundestag ihren Eindruck vom Wahltag.

Olaf Scholz erhielt allerdings nicht alle Stimmen der neu gebildeten Koalition, sondern 21 weniger als rechnerisch möglich.

Sonja Eichwede empfindet es als tolles Zeichen, dass Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) die ganze Zeit dabei war und gute Wünsche ausgesprochen hat. Die Stimmung sei nun von „Aufbruch“ geprägt.

Sonja Eichwede vor dem „Zählappell“ ihrer Fraktion. Quelle: SPD/Eichwede

Mit wichtigen Entscheidungen zur Corona-Pandemie in den kommenden Tagen. Sonja Eichwede erwartet, dass sie im Rechtsausschuss des Bundestages vertreten sein wird. Das liegt nahe, denn die gebürtige Bremerin ist Volljuristin und war zuletzt als Richterin am Amtsgericht Neuruppin tätig.

Noch hat sich nicht alles ganz eingeruckelt für die Neue aus Brandenburg an der Havel. Ihr Team steht erst im neuen Jahr, die Verträge mit ihren künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind noch nicht ganz unter Dach und Fach. Im Wahlkreisbüro werden zwei Angestellte für sie die Stellung halten.

Von Jürgen Lauterbach