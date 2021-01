Brandenburg/H

Das Jahr beginnt richtig gut, kommentierte auf Facebook Freitag ein Brandenburger den Text meines Kollegen Frank Bürstenbinder, in dem dieser berichtete, dass Brandenburg versucht den Spargelanbau unter Folie auf dem Gelände der Stadt zu unterbinden.

Zusammenzufassend: Nachdem der Pächter des Domstiftsgutes Heinrich Thiermann schon Dutzende Hektar Blaubeeren unterpflügen soll, weil sein Grund in der Folge mehrjähriger Nichtbewirtschaftung zum Trockenrasen gereift war, soll er nun – dort wo er seit Jahren anbaut – den Spargel unterpflügen, weil das Edelgemüse im Vogelschutzgebiet wächst. 330 Hektar – weg bis Ende November.

Beliebtes Ausflugsziel. Das Spargelessen am Domstiftsgut in Mötzow. Quelle: Heike Schulze

Nein, das Jahr beginnt nicht gut! Es beginnt mit einer Entscheidung von Beamten, die – aus den Steuern der Werte produzierenden Menschen bezahlt – diesen das Leben zur Hölle machen. Die dabei sicher glauben, Gutes zu tun. Dem Regenwurm, den sie nicht der Gefahr der Microplastik aussetzen wollen, der Haubenlerche, die bestimmt wieder brütet, wenn erst der Mais für die Biogasanlage wächst.

Es erschreckt, mit wie viel Bösartigkeit und Hohn über den Bauern in den Kommentaren hergezogen wird. Nicht von minderbemittelten Trollen. Nein, von vermeintlich schlauen Menschen, die von Sachkenntnis weitgehend unbelastet, nun zu wissen glauben, wie industrielle Landwirtschaft funktioniert. Ja, es ist es kein schöner Anblick, bei dem das Herz aufgeht, wenn große Felder unter Folie liegen, während man im Auto daran vorbeifliegt.

Gut vernetzt in der Politik: Frank Walter Steinmeier und Heinrich Thiermann (r.) nach der Vereidigung des Bundespräsidenten. Quelle: Benno Rougk

Tenor: da verdient einer „mit unserer Natur“ eine goldene Nase. Aber es sieht auch nicht schön aus, wenn auf dem Flugplatz Briest Zehntausende Solarpaneele den Boden verdecken oder riesige Windräder Kirchen vielfach überragen.

Es kommt immer auf den Standpunkt des Betrachters an. Und der ist bei uns der des reichen Mitteleuropäers, den es einen Dreck interessiert, wie der billigere Spargel in Portugal produziert und geerntet wird. Wenn es nur bei uns recht pittoresk, grün und nach Bayrischen Nebenerwerbsbauern aussieht, sind wir, unsere Blaubeeren oder Avocados aus Südafrika mümmelnd und den von zarten Kinderhänden in Indien gezupften Tee trinkend, doch leidlich zufrieden.

Auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner war schon bei einem der größten der Branche, Heinrich Thiermann, im Domstiftsgut Mötzow zu Gast. Quelle: privat

Sicher gibt es Dinge, die man einem Großbauern wie Heinrich Thiermann vorwerfen kann, der mit seinen Unternehmungen tausende Menschen beschäftigt und Millionen Euro umsetzt. Aber denkt jemand wirklich, dass ein Bauer, der in Generationen denkt, sich die Lebensgrundlagen „Boden und Natur“ entzieht, in dem er diese ruiniert?

Warum sollte er das tun, wenn er Pacht für das Domland und viel Geld für die von ihm angekauften Flächen bezahlt hat? Man muss Spargel und die industrielle Landwirtschaft nicht mögen. Auch Teslas Giga-Fabrik nicht. Aber irgendwie könnte man ahnen, dass das alles mit unserem Wohlstand zu tun hat. Den zu wahren, die Umwelt zu schonen und Arbeitsplätze zu erhalten, wird nur gelingen, wenn man zusammen Lösungen sucht. Davon scheinen Teile des Rathauses weit entfernt zu sein. Was die Folge ist?

Abwarten. Wenn Thiermann die Pacht mit dem Dom kündigt, steht das Domkapitel blöd da. Wer soll kommen, wenn man als Landwirt hier so behandelt wird? Die Ländereien, die Thiermann zusammengekauft hat, wird sicher ein Holländer oder eine Investmentgesellschaft kaufen. Aber nützt es auf lange Sicht der Natur und der Region, wenn man den Bauern derart gängelt, dass er Brandenburg den Rücken kehrt? Ich glaube nicht. Und Sie?

Von Benno Rougk