Brandenburg/H

In der Nacht zum Samstag beschädigten unbekannte Täter mehrere parkende Kraftfahrzeuge in der Einsteinstraße in Brandenburg an der Havel.

So wurden mehrere Außenspiegel durch Gewalteinwirkung zerstört oder stark beschädigt, vermutlich wurden sie abgetreten. Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf.

Von MAZ