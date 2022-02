Brandenburg/H

„Beim Strom wollen die Stadtwerke die Preise stabil halten und setzen zudem auf langfristige Kundenverträge“, sagte der kaufmännische Geschäftsführer der Brandenburger Stadtwerke (StWB) noch am 16. November 2021 und kündigte seinerzeit im selben Atemzug eine Gaspreiserhöhung von etwa 30 Prozent an.

Es ist beim Wollen geblieben. Aufgrund deutlich gestiegener Energiepreise an den Strombörsen erhöhen nun die Stadtwerke Brandenburg ab dem 1. April 2022 die Strompreise um 25 Prozent. Entsprechende Informationen bestätigten die Stadtwerke der MAZ gegenüber.

Michael Woik ist kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Brandenburg. Quelle: Foto: Rüdiger Böhme

In den kommenden Tagen werden all jene Kunden von den Stadtwerken Post bekommen, die sich nicht zu Jahresbeginn einen sogenannten Fix-Tarif gesichert haben. Diese Fix-Jahresverträge – immerhin fast 50 Prozent der 38 000 Stromkunden haben davon Gebrauch gemacht – haben eine Festpreisgarantie bis Ende 2022. Für alle anderen wird es teurer.

Im Preis steigen die Tarife: Grundversorgung, Klassik, Online, Aktiv, Young Ökostrom, Nachtspeicher, Wärmepumpe, Baustrom und Autostrom.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Hintergrund der jetzt vollzogenen Wende liegt auf der Hand: In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich der Preisanstieg auf den Energiemärkten noch einmal beschleunigt. „Der Einkaufspreis für langfristige Stromlieferungen hat sich in den vergangenen 12 Monaten verfünffacht, kurzfristig gekaufter Strom war an manchen Tagen um ein zehnfaches teurer“,sagt Michael Woik, der den Einkauf verantwortet.

„Wir müssen nun die Preise anpassen“

Die Stadtwerke hätten versucht, die Preissteigerungen auszugleichen. Das gehe nun nicht mehr. „Wir müssen nun die Preise anpassen“, so Michael Woik weiter. Je länger die Beschaffungspreise so hoch seien, desto größer werde der Druck auf die Versorger, die Tarife anzuheben. So hätten deutschlandweit in diesem Jahr bereits 830 Stromanbieter ihre Preise um durchschnittlich 58 Prozent erhöht.

Gunter Haase ist technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Brandenburg. Quelle: Foto: Rüdiger Böhme

Einen weiteren Strompreisanstieg für dieses Jahr schließt er aus: „Mit der Erhöhung geben wir allen Kunden eine Festpreisgarantie und damit Sicherheit bis Ende 2022.“ Es werde also 2022 die letzte Strompreiserhöhung sein.

Das Stadtwerk habe im Vorjahr mit einer vernünftigen Einkaufspolitik etwa 90 Prozent der benötigten Energie zu noch marktkonformen Preisen eingekauft. Der Rest werde, so ist es vorgeschrieben, in günstigen Momenten nachgekauft,. Nur gibt es die „günstigen Momente“ angesichts der geopolitischen Spannungen und der Nachholeffekte der Corona-Krise derzeit gar nicht mehr.

Die Folge: Die Megawattstunde koste heute mindestens doppelt so viel wie im Vorjahr, in manchen Situationen sogar das Fünffache. „Das sorgt für extreme Hebel, auch wenn die Menge die wir nachkaufen müssen, nicht sehr groß ist“, erklärt Gunter Haase, der Technische Geschäftsführer der StWB.

Erhöhung unter dem Durchschnitt

Und weiter: „Natürlich geben wir die Preissteigerungen nicht 1:1 weiter. Durch unsere langfristige Einkaufsstrategie können wir die Erhöhung deutlich abfedern.“

Gleichwohl „wissen wir, dass tut weh. Überall steigen die Preise.“ Aber wir sehen im Moment keinen anderen Weg“. Für eine Familie Mustermann haben die Stadtwerke schon einmal berechnet, was der 25-prozentige Preisanstieg beuten würde. Wenn der Preis für die Kilowattstunde im Tarif „Klassik“ jetzt von 28,5 auf 35,6 Cent steigt, macht das eine jährliche Mehrbelastung von 240 Euro für den fall aus, dass die durchschnittliche Familie 3000 kwh verbraucht.

Das wären anteilig für die verbleibenden neun Monate in 2022 noch immer 160 Euro Mehrkosten für Strom. Angenommen, Familie Mustermann verbraucht in ihrem durchschnittlichen 4-Personenhaushalts 17.000 Kilowattstunden (kWh) Gas von den Stadtwerken (410 Euro mehr als 2021), summiert sich die jährliche Mehrbelastung in diesem Jahr für Gas und Strom zusammen auf 570 Euro im Durchschnitt.

Von Benno Rougk