Brandenburg/H

25 Jahre gibt es nun den Städtekranz Berlin-Brandenburg. Zum 50. Mal trafen sich die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Montag im Dom von Brandenburg an der Havel. Mit dabei auch Guido Beermann ( CDU), der brandenburgische Minister für Infrastruktur und Landesplanung (MIL).

Das vorherrschende Thema: Ein Rückblick auf 25, von teils gegensätzlichen Themen bestimmte Jahre und die Zukunftsperspektiven der sieben zum Kranz gehörenden Städte. Wenig verwunderlich: auch die in der Corona-Pandemie aufgepeppten Themen zu Entwicklungen wie Homeoffice, Zukunftschancen und -aufgaben in den Bereichen Landesplanung, Stadtentwicklung und Wohnen sowie Mobilität (in den Innenstädten) standen auf der Agenda.

Anzeige

Beermann neuer Schirmherr

Traditionell sagte Guido Beermann zu, künftig als Schirmherr für das Bündnis zu arbeiten, dass sich als selbst als eine Mischung aus „Distanz und Nähe“ bezeichnet. Man kämpfe in Konkurrenz um die selben Dinge wie Geld, Ansiedlungen und Menschen – sei aber letztlich gezwungen, ob der Ähnlichkeit der Probleme an einem Strang zu ziehen.

Weitere MAZ+ Artikel

Das klappe, wie die Vorsitzende der Städtekranz-AG Elisabeth Herzog-von der Heide sagt, insgesamt ganz gut: „Im Rückblick auf die 25 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit unserer sieben Städte, haben wir uns Herausforderungen wie Konversion, Schrumpfung, Stadtumbau, Stadtimage, Lebensqualität, Mobilität und nun auch wieder Wachstum und dem Ausbau der sozialen Infrastruktur stellen müssen.

Keine Familie aber ein Team

Trotz aller Unterschiedlichkeit konnten wir immer große Schnittmengen feststellen, gemeinsame Bewältigungsstrategien entwickeln oder von den Musterlösungen einzelner Vorreiter profitieren.“ Man sei keine Familie, aber man wisse was man aneinander habe.

Brandenburgs OB Steffen Scheller machte klar, dass er sich über jeden Vertreter der Städte Cottbus, Eberswalde, Frankfurt (Oder), Jüterbog, Luckenwalde und Neuruppin in der Havelstadt freue, denn auch wenn nicht alle die gleichen Probleme hätten, könne man durch die Gespräche voneinander lernen.

Die Städte des Städtekranzes seien zugleich Motor und Anker im Flächenland, betonen Herzog und Beermann unisono. Die Städte würden von der positiven Entwicklung des Landes und der Wachstumsdynamik der Hauptstadtregion profitieren.

Unterschiedliche Probleme

In unterschiedlichem Maß, wie sie einräumen. Brandenburg beispielsweise habe inzwischen einen großen Zustrom von Menschen, die die Hauptstadt verlassen und sei gut an Straße und Schiene angebunden. Neuruppin hingegen habe in Sache Verkehrsanbindung noch erhebliche Probleme und Frankfurt sowie Cottbus verlieren mehr Menschen an die Metropole Berlin als sie Zuzug generieren. Auch die Digitalisierung und die Versorgung mit schnellem Internet sei auf einem sehr unterschiedlichen Stand.

Beermann, der das Infrastrukturressort erst seit der letzten Landtagswahl führt, ist überzeugt, dass sich durch die Corona-Pandemie auch Chancen durch neue Arbeits- und Wohnortrelationen im Umfeld der Metropole ergeben.

Region rückt zusammen

Doch die vermehrte Arbeit im Homeoffice würden „die Städte der zweiten Reihe“ gefühlt immer dichter an die Metropolen-Region Berlin-Potsdam heranrücken. Auch das müsse man im 2019 verabschiedeten Landesentwicklungsplan (LIP) berücksichtigen.

In den kommenden Monaten will Beermanns Haus mit den Städten Interviews zur geplanten Stadtentwicklung führen, um Planungen nachzujustieren. Das Modellprojekt „Meine Stadt der Zukunft“ soll Kommunen gefördert die Möglichkeit geben, Zukunftsvisionen im städtischen Alltag zu realisieren um Erfahrungen allgemeingültig werden zu lassen.

Nächste Generation kauf weniger Autos

Für Scheller ist klar: Um Potenziale zu heben, sind neue Konzepte für die Stadtentwicklung und Mobilität sowie für Zukunftsthemen wie den Klimawandel oder die Digitalisierung gefragt. Als Oberbürgermeister, so Scheller, könne er sich eine autoarme Stadt gut vorstellen.“ Als Ostdeutscher wisse er aber auch, dass das Auto für viele Ostdeutsche ein Teil ihrer Sehnsucht war und ist.

„Aber die nächste Genreartion, die macht wohl noch Fahrerlaubnis. Ein Auto kaufen sich viele nicht mehr“, glaubt Scheller. Auf diesen gesellschaftlichen Wandel wolle man vorbereitet sein, auch in den Innenstädten Brandenburgs. Was immer das konkret bedeutet: Es liegt auf der Linie die CDU, SPD und Grüne seit einiger Zeit zumindest verbal in der Stadt Brandenburg vertreten.

Von Benno Rougk