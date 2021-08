Brandenburg/H

Gefühlt sind es Hunderte, die täglich auf aufgeblasenen Brettern stehend, die Havel entlang paddeln. Stand Up Paddling (SUP) hat als Sport und Freizeitvergnügen bei Vielen Interesse geweckt und unterscheidet sich vor allem dadurch von vielen Wassersportarten, dass man den Sport schnell erlernen und ausüben kann.

Man kann mit dem SUP einfach nur entspannt Paddeln, aber auch ein effektives Workout betreiben, an Rennen teilnehmen oder Yoga- und Fitnessübungen auf dem SUP ausführen wie täglich auf den Havelarmen oder am Hauptpegel zu sehen ist.

Der Sportclub BSRK 1883, hat deswegen jetzt eine neue Abteilung gegründet. Die heißt schlicht „Paddeln“. Hierunter fällt auch „Stand Up Paddling“ (SUP) neben Kajak und Kanu. Offiziell wird die Abteilung am 22. August ab 14 Uhr auf dem BSRK-Vereinsgelände in der Krakauer Straße 14 eröffnet.

Interessierte können sich ausprobieren oder einfach nur reinschnuppert. Als Übungsleiterin konnte wir Jasmin Lindner ein Profi gewonnen werden. Jasmin Lindner verfügt über eine Übungsleiterlizenz und kennt sich auf dem Wasser bestens aus.

Somit kommt auch der theoretische Ausbildungsteil nicht zur kurz, denn auf einer Wasserstraße gelten genauso Regeln wie auf einer normalen Straße. Boards und Kajaks, um sich auszuprobieren und „ins Wasser zu fallen“ werden zur Verfügung gestellt. Fürs leibliche Wohl wird natürlich an so einem Gründungstag auch gesorgt.

Die beiden Pianisten Lutz Gerlach und Ulrike Mai. Quelle: Peter Hoffmann

Und weil zum Sport auch Kultur gehört, wird der Tag künstlerisch ausklingen. Ab 18 Uhr wird der Tag mit einem Klavierkonzert am Wasser sein Ende finden. Der Brandenburger Sport- und Ruder-Klub 1883 lädt unter dem Motto „Sport trifft Kultur“ ein, hinter dem Vereinsheim die beiden Pianisten Ulrike Mai und Lutz Gerlach bei einem Klavierkonzert zu erleben.

Unter dem Titel „Piano di Acqua“ erklingt „Wassermusik“ an zwei Pianos. Die beiden Musiker sind deutschlandweit für ihre besonderen Programme bekannt, in denen sie klassische Tradition, Jazz und zeitgenössische Klänge auf einmalige Art miteinander verbinden und waren auch schon häufig in Brandenburg an der Havel zu Gast.

An die 300 Besucher verfolgten im Sommer 2020 das Hofkonzert in Pritzerbe mit den beiden Pianisten Ulrike Mai und Lutz Gerlach. Quelle: Frank Bürstenbinder

Direkt am Ufer der Havel erklingen Bearbeitungen klassischer Werke von Bach, Händel, Zitate aus Smetanas „Moldau“ und auch Kompositionen von Lutz Gerlach, die den Strand der Ostsee beschreibt. Für das Konzert ist auf Grund des begrenzten Platzes eine Voranmeldung erforderlich. Restkarten für das Konzert sind unter Tel. 03381-224366 oder unter info@bsrk.de erhältlich.

Von MAZ