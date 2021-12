Brandenburg/H.

Schon am Montag will Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) den Fraktionsvorsitzenden vor dem Hauptausschuss erzählen, wen er sich als Beigeordnete in das Brandenburger Rathaus holen will. In den zurückliegenden Wochen hat Scheller in aller Stille das kurze Bewerbungsverfahren für die zweite Stelle durchgezogen.

Barz war schon gesetzt

Für die erste Stelle – die des Finanzers – stand seit geraumer Zeit der Vize-Landrat von „Jerichower Land“ Thomas Barz (CDU) fest. Für den zweiten Spitzenposten hatte die SPD, wie die MAZ berichtete, die Personalchefin der Brandenburger Polizei, die Juristin Susanne Fischer ins Rennen geschickt.

Und sie setzte sich wenig überraschend, in der Auswahlrunde dann wohl auch durch. „Der Vorschlag muss von Steffen Scheller kommen. Aber es ist ja kein Geheimnis mehr: Wir unterstützen Susanne Fischer und halten sie für die Beste!“, sagt SPD-Chef Daniel Keip.

Keip war lange Zeit selbst als Beigeordneter gehandelt und gesetzt gewesen, zog sich aber zurück, nachdem die geplante Rathauskoalition aus CDU, SPD und Freien Wählern platzte, noch bevor sie in die Tat umgesetzt werden konnte.

Thomas Barz (CDU) will Beigeordneter in Brandenburg an der Havel werden. Quelle: privat

Wie die MAZ erfuhr, will Scheller noch im Dezember die beiden Kandidaten durch die SVV am 22. Dezember wählen lassen. In geheimer Wahl. Ein spannendes Unterfangen. Denn da Scheller zugesichert hat, nicht auf die AfD zu setzen, wird er eine Mehrheit brauchen, aus denen man die theoretisch gegebenen Stimmen der AfD herausrechnen kann.

AfD-Stimmen als Zünglein an der Waage?

Das bedeutet: Bei 47 Stimmen, die in der SVV zu vergeben sind, müsste die Mehrheit (24 Stimmen) dann theoretisch bei 31 Stimmen liegen. Denn die AfD-verfügt über sieben SVV Mandate.

Das könnte knapp werden. Die Freien Wähler, die fünf Stimmen in die Waagschale werfen, werden weder für Barz noch für Fischer stimmen, sagte Norbert Langerwisch (FW). Bis zum Platzen der Koalition war den FW ein Kandidat als vierter Beigeordneter angeboten worden. „Man wollte uns haben, wir haben ein gutes Angebot gemacht, dann hat man uns den Stuhl vor die Tür gestellt. Wir sehen jetzt keinen Grund, Schellers Vorschläge zu unterstützen“, so Langerwisch. Es sei Scheller gewesen, der „die vierte Beigeordnetenstelle vermasselt hat“.

Nur drei statt vier Beigeordnete

Wie berichtet, hatte die SVV im Frühsommer entschieden, doch nur drei Beigeordnete neben Scheller im Rathaus beschäftigen zu wollen. Und da die Stelle des parteilosen Baubeigeordneten Michael Müller ja besetzt ist, bleiben nur Jobs für CDU und SPD.

Wie die Zeit vergeht: Burghard Neumann, damals Leiter des Schutzbereiches Brandenburg, verabschiedet Susanne Fischer als Leiterin der Polizeiwache Beelitz. Quelle: Foto: Archiv-Dorothea Scholz-Janicke

Auch bei den Linken, die selbst keinen Kandidaten als Ersatz für ihren Wolfgang Erlebach unterstützten, sieht man Schellers Vorhaben kritisch. Linken-Fraktionschef Andreas Kutsche meint: „Erst wird (fast) allen vor den Kopf gestoßen und nun soll es ganz schnell gehen. Der OB lädt kurzfristig zum Rapport, um seine Vorschläge für die Besetzung der Beigeordneten Finanzen und Recht/Ordnung/Personal zu verteidigen.“

Linke: Unglücklicher Zeitplan

Der Zeitplan sei unglücklich, meint Kutsche. Kurzfristig werde für Montag eingeladen. „Entweder kann man, oder eben nicht. Friss oder stirb, trifft es wohl besser.“ Dass Vertreter aus zwei Fraktionen seit Bewerbungsfristende Akteneinsicht beantragt und noch nicht erhalten hätten, sei „nur am Rande erwähnt“.

„Ein Unding und an Überheblichkeit nicht zu toppen. Die zwei Fraktionen werben schon fleißig dafür und hoffen auf Zustimmung unserer Fraktion“, echauffiert sich Kutsche. Er und die Linke würden – und gleiches sagte die AfD – „eine Bestenauslese favorisieren“. Es müsse genug Zeit für eine Vorstellung der Bewerber geben.

„Übermut oder Hilflosigkeit“

Ob wir die Vorschläge des OB mittragen, können wir erst nach Akteneinsicht und Vorstellung der durch den OB vorgeschlagen Bewerberinnen und Bewerber abschließend sagen, sagt Kutsche. „Übermut oder Hilflosigkeit“ attestiert der Linken-Chef dem OB, wenn er denke, „dass der Vorschlag und die Wahl so schnell über die Bühne gehen sollen. Zurzeit sehen wir keine Mehrheit in der SVV für beide Kandidierenden.“

Dass die SPD (acht Mandate) und die CDU und Scheller (13 Mandate) für Fischer und Barz stimmen, scheint sicher. Fraglich ist, wie die FDP (zwei Mandate) und die Grünen (5 Mandate) entscheiden.

Von Benno Rougk