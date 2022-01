Brandenburg/H./Werder

Seit über 20 Jahren unterstützt die Sportschule Potsdam, mit knapp 670 Schülern die größte „Eliteschule des Sports“ bundesweit, humanitäre Vorhaben in Mosambik. Das Helfen fördert bewusst vielfältige Kompetenzen der Nachwuchssportler und schärft den Blick für ein globales Werteverständnis, sagt die Schulleiterin Iris Gerloff.

Doch warum nur in der Ferne helfen? Mit Blick auf die Flutkatastrophe im Ahrtal kam schnell die Frage auf, ob und wie ein übergreifendes Projekt mit Blick auf die Ahrtalflut nicht auch in Deutschland möglich sei. Das war es!

Gesagt, getan: spontan wurde über die sportlichen und rotarischen Netzwerke der Sportschule, der Kontakt zum TuS Ahrweiler geknüpft. Im Rahmen eines Spendenlaufes kamen zunächst knapp 1800 Euro zusammen.

Über eine Vortragsveranstaltung mit dem Olympiafünften von Tokio Christopher Linke und Iris Gerloff in Werder/Havel ergab sich für den dortigen Rotary-Club die Gelegenheit, sich an der Unterstützung für die Flutopfer zu beteiligen – ein Anliegen, dem sich auch der Rotary Club in Brandenburg an der Havel gerne anschloss.

Juniorenweltmeister Anton Winkelmann würde wieder helfen

Ein Scheck über insgesamt 8000 Euro wurde nun kürzlich von einer Schülerdelegation, bei der auch der Kanu-Juniorenweltmeister (U18) Anton Winkelmann und die Volleyballerinnen Noelani Kleiner und Rike Machner des SC Potsdam vor Ort im Ahrtal übergeben. Bei dieser Gelegenheit konnten sich die Brandenburger Besucher ein Bild von den Schäden machen.

Selbst hunderte Meter von der Ahr entfernt waren viele Häuser zerstört, bis zum Wiederaufbau der Infrastruktur vor Ort wird es ein langer Weg sein, der auch zukünftig noch viel Hilfe erfordern wird.

Der sportliche Gedanke jedoch macht Mut, gerade in diesen schweren Zeiten zusammenzustehen und so ist die Hilfe aus Brandenburg an der Havel, Werder und Potsdam sehr willkommen. Zugleich war es eine sehr positive Erfahrung zu sehen, wie viele Menschen – nicht nur aus dem Ahrtal – sich in an den Aufräumarbeiten und am Wiederaufbau beteiligten.

Erschreckend reale Bilder

Anton Winkelmann war tief beeindruckt: „Es war wirklich absolut unglaublich den Umfang des Schadens zu sehen, die Wassermassen welche dort durch den Ort geschossen sind kann ich mir wirklich absolut nicht vorstellen. Die Bekanntschaften die wir dort mit den Anwohnern gemacht haben waren umwerfend, man konnte den Zusammenhalt wirklich spüren und man fühlte sich fast fehl am Platz weil alle anderen eins verbunden hat: die Brandmarken der Flut und die damit verbundene Hoffnung das alles wieder wird, wie es war.“

Vier Stunden wurden die jungen Sportler durch das Gebiet geführt. „Wir konnten das Ausmaß der Katastrophe nicht begreifen, die Schicksale zu hören wie die Tage, Wochen und Monate nach der Flut unter einfachsten Bedingungen gelebt wurde, berührten uns sehr.“

Hilfe zur Selbsthilfe

Rike Machner und Noelani Kleiner haben ähnliche Erfahrungen gemacht: „Es war sehr erschreckend die Schäden der Flut zusehen und neben zerstörten Brücken und Gebäuden zu stehen. Allerdings konnte man sich nur durch die Erzählungen vorstellen, wie es vorher aussah. Die Bilder direkt nach der Katastrophe, die uns gezeigt wurden, wirkten so unreal“, sagt Rike.

Und Noelani ergänzt: „Ich würde auf jeden Fall wieder ein solches Projekt machen, da die Zerstörungen in der Stadt für sich sprechen und man den wirklichen Schaden erst richtig erkennt, wenn man genau mitten in der Stadt ist und die Menschen dort ihre Geschichte mit dir teilen.

Von Michael Kolkmann