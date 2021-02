Teltow

Die ersten zwei Fälle mit mutierten Corona-Varianten sind nun in Potsdam-Mittelmark aufgetreten: In Teltow befindet sich ein Ehepaar in Quarantäne, das sich mit der hochansteckenden südafrikanischen Variante B.1.351 infiziert hat, bestätigte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert gegenüber der MAZ. Die PNN hatte zuerst darüber berichtet.

Ansteckungsweg ist bekannt

Ende Januar hätten die beiden betroffenen Teltower wohl Symptome einer Corona-Infektion gezeigt, so Schwinzert. Ein positiver Test habe den Verdacht bestätigt, Montagnachmittag habe dann die Sequenzierung gezeigt, dass es sich um den Erreger B.1.351 handelt. Die Ansteckung sei zurückzuverfolgen, der sogenannte Indexpatient sei also bekannt. Er wohne jedoch nicht im Landkreis. Wo die Infektion erfolgte – im privaten oder beruflichen Umkreis –, oder ob es einen Zusammenhang mit dem Berliner Humboldt-Krankenhaus gebe, in dem es zwei isolierte Fälle gibt, konnte er nicht sagen.

Die beiden Erkrankten sind in ihrer Wohnung in Quarantäne untergebracht. Derzeit laufen die Kontaktermittlungen, so Schwinzert. Bei dem Fall handelt es sich gleichzeitig auch um das erste Auftreten dieser Mutation in Brandenburg.

Variante wird von Antikörpern schlecht erkannt

Bei der südafrikanischen Variante ist das Erbmaterial des Virus im Bereich des Stachelproteins stark verändert. Mit diesem Protein bindet das Virus an die menschliche Zelle und es wird auch als Angriffspunkt für Medizin und Impfungen genutzt. Forscher vermuten, dass die Mutationen eine Art Anpassung darauf sein könnten, dass Covid-19 vermehrt auf Menschen traf, die bereits zuvor damit Kontakt hatten und daher schon eine Immunabwehr bereitstehen hatten. Der Verdacht wird dadurch erhärtet, dass sich in der südafrikanischen Region Kapstadt während der ersten Welle 2020 rund 40 Prozent der Menschen an Corona angesteckt hatten – und hier tauchte auch die Variante B.1.351 auf.

Diese Mutationen machen Medizinern und Wissenschaftlern deswegen große Sorgen, weil erste Daten darauf hinweisen, dass verschiedene Antikörper, wie sie etwa in Medikamenten für schwere Verläufen zu finden sind, B.1.351 nicht so gut wie den ursprünglichen Stamm oder auch die britische Variante erkennen. Auch Antikörper, die von Menschen nach einer Impfung gebildet werden, scheinen teilweise Probleme damit zu haben, diese Variante zu bekämpfen. Beides gilt übrigens auch für die brasilianische, aber anscheinend nicht für die britische Mutation.

Britische Variante: Noch keine Entwarnung bei neuem Verdacht

Unterdessen ist noch nicht bekannt, ob sich der neue Verdacht auf das Auftreten der britischen Mutation B.1.1.7 in Potsdam-Mittelmark ebenfalls bestätigt, so Kreissprecherin Andrea Metzler. Hier wird noch auf die Ergebnisse der Genom-Sequenzierung gewartet. Für einen ersten Verdacht aus voriger Woche hatte es gestern Entwarnung gegeben. Hier war ein Pfleger aus dem Berliner Humboldt-Klinikum, der in Potsdam-Mittelmark wohnt, unter Quarantäne gestellt worden.

