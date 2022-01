Brandenburg/H

Andreas Erlecke hat die Nase voll. Der Chef der Senioren-Union der CDU in Brandenburg ist es leid, dass sich in Brandenburg an der Havel sogenannte Querdenker und Menschen, die die Corona-Regeln kritisieren, nicht an Regeln und Gesetze halten, die für alle Deutschen gelten.

„Die Demonstrationsfreiheit als Ausprägung der grundgesetzlich garantierten Versammlungs- und Meinungsfreiheit ist ein wertvolles Gut. Die Demonstrationsfreiheit sollte nicht durch illegale Protestaktionen beschädigt werden“, schreibt er.

Andreas Erlecke (CDU)

Eine solche illegale Protestaktion hat der Gollwitzer am 1. Januar In Brandenburg an der Havel ausgemacht, als in der City eine nicht angemeldete Demonstration gegen verschiedene Corona-Maßnahmen stattfand. Erlecke: „Niemand spricht Querdenkern und Menschen, die die Corona-Maßnahmen kritisieren wollen, das Recht ab, zu demonstrieren.“

Doch im Bundesland Brandenburg gelte, dass derzeit Zusammenkünfte im privaten sowie im öffentlichen Raum, an denen nicht ausschließlich geimpfte und genesene Personen teilnehmen, nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit den Angehörigen des eigenen und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts zulässig sind.

Regeln werden bei Corona-Demos missachtet

Für Demonstrationen gelte zudem, dass diese anzumelden sind und ein Versammlungsleiter zu benennen sei. Die Veranstalter hätten sicherzustellen, dass auf Versammlungen und Aufzügen die Abstandsgebote eingehalten werden und dass die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske durchgesetzt wird.

„Bei den Aufmärschen in unserer Stadt ist zu beobachten, dass diese Regeln missachtet werden. Um das Ganze zu verharmlosen, werden die Zusammenkünfte als Spaziergänge bezeichnet“, schreibt er weiter.

„Illegale Querdenker-Veranstaltung“

Und: „So wird über eine illegale Querdenker-Veranstaltung das Tuch eines Spazierganges gespannt. Es handelt sich dabei auch nicht um spontane Zusammenkünfte, wenn zu diesen in den sozialen Medien oder auf andere Weise geworben wird.“ Hinter den Kundgebungen stecke eine Szene, die den Rechtsstaat provozieren will, um die eigenen Verschwörungstheorien zu untermauern, ist der CDU-Mann überzeugt.

Eine Pflegedienst-Mitarbeiterin protestiert gegen die Corona-Impfung.

Mancher, der in guter Absicht seine Meinung kundtun wolle, nehme also an illegalen Aktionen teil. Erlecke appelliert an potenzielle Demo-Teilnehmer: „Lassen Sie es bleiben. Wenn Sie protestieren wollen, dann beteiligen Sie sich an einer legalen Demonstration. Lassen Sie sich nicht von Gruppen benutzen, die den Protest gegen Corona-Maßnahmen für ihren Kampf gegen unsere freiheitliche Demokratie missbrauchen.“

Polizei zum Handeln aufgefordert

Sonst böten auch gutwillige Demonstranten „jenen eine Kulisse, die die Polizei provozieren und angreifen wollen oder auch Rettungskräfte und Journalisten attackieren.“

Nicht nur Erlecke hat wiederholt beobachten müssen, wie unangemeldete Demos in Brandenburg durch die Straßen zogen und damit auch den Rechtsstaat und die Polizei lächerlich machten, die nicht einschritt. „Illegale Kundgebungen dürfen nicht stattfinden. Sie sind zu unterbinden und Personen, die geltendes Recht missachten müssen zur Verantwortung gezogen werden“, fordert der CDU-Mann abschließend.

Von Benno Rougk