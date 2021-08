Brandenburg/H

Die Bürgerversammlung vom vergangenen Mittwoch im Krugpark, bei der etwa 80 Gäste über eine mögliche Nutzung der unweit von Wilhelmsdorf gelegenen ehemaligen Rieselfelder diskutierten, schlägt weiter Wellen.

In der Veranstaltung gab es faires und informatives Gespräch zwischen Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU), mehreren Vertretern der Stadtverordneten-Fraktionen, dem Bürgerbeirat Scholle/Wilhelmsdorf, der Bürgerinitiative Göttin sowie zahlreichen interessierten Bürgern – aber eben auch viele unbeantwortete Fragen.

Auch die Linken sind unentschieden

Zum Thema Interessenbekundungsverfahren für die ehemaligen Rieselfelder erklärten jetzt Tobias Bank, Direktkandidat der Linken sowie René Kretzschmar als Kreisvorsitzender, dass die Mittwoch deutlich gewordenen „unterschiedlichen Auffassungen“ auch innerhalb der Linken sichtbar würden. Bebauen oder nicht bebauen, entwickeln oder im gegenwärtigen Zustand belassen?

René Kretzschmar (Linke) Quelle: Jast

Gemeinsam sei allen Meinungen, dass „es keine Vorfestlegungen in Richtung einer Bebauung geben darf. Ein offenes Interessenbekundungsverfahren wurde in der SVV beschlossen und genau so sollte es auch stattfinden“, heißt es in einer Erklärung der beiden.

Dazu gehöre auch, dass man am Ende zu der Auffassung kommen könne, dass die Fläche so bleiben soll, wie sie ist. „Deswegen darf man Gegner einer Bebauung nicht als Verhinderer hinstellen“, schreibt Kretzschmar.

Großansiedlungen skeptisch beäugt

Die auf der Versammlung immer wieder angestellten Vergleiche mit dem Ferienressort in Linstow seien die Linken „durchaus skeptisch“ gestimmt, da hier der Eingriff in die vorhandene Natur und die Auswirkungen auf die gesamte, auch touristische Struktur der Stadt massiv wäre.

Aus Erfahrungen mit ähnlichen Projekten sei auch Bank skeptisch, was derartige Projekte betreffe. Er hatte sich im Sommer mit der BI Göttin getroffen und die Fläche besichtigt. „Projekte in dieser Größenordnung bedeuten immer negative Auswirkungen auf die Natur, den Verkehr und das soziale Gefüge vor Ort, daher teile ich die Bedenken der BI absolut“, so Bank.

Konzept vorher prüfen

Wenn überhaupt, sollte eine Entwicklung der Fläche „nur per Konzeptvergabe erfolgen, welche sich an den Bedarfen der Einwohner orientieren muss.“ Wichtig sei, dass dies nicht ohne ein Lärm- und Verkehrsgutachten geschehe.

Mitsprache sollten alle Brandenburger haben. „Grundsätzlich würde ich auch eine Einwohnerbefragung zu einem späteren Zeitpunkt befürworten, da ein Projekt dieser Größe erhebliche, nicht nur verkehrstechnische Auswirkungen auf die gesamte Stadt hätte“, so Bank weiter.

Von MAZ