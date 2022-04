Brandenburg/H

Die Corona-Impfpflicht kommt vorerst nicht. 378 Abgeordnete stimmten im Bundestag gegen den Gesetzesentwurf für die Pflichtimpfung ab 60 Jahren, 296 waren dafür und neun enthielten sich.

Eine von denen, die seit Monaten für die Impfpflicht gekämpft hat, ist Brandenburgs SPD-Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede. Sie sagt: „Damit ist der Versuch gescheitert, vor die Welle zu kommen, also eine fünfte Infektionswelle im kommenden Herbst noch rechtzeitig zu verhindern.“

Sonja Eichwede vor dem Bundestag. Quelle: SPD Bundesvorstand / Nancy Stoffregen

Für die Bundestagsabgeordnete Eichwede ist klar: „Wir werden ohne die Impfpflicht mehr Todesfälle haben.“ 90 Prozent der Corona-Toten bei Menschen über 18 Jahren „wären mit der Impfpflicht ab 60 abgedeckt und vermeidbar“, sagt Eichwede.

Kontroverse Diskussion im Bundestag

Vorn, in Reihe fünf mit roter Maske verfolgte Sonja Eichwede Donnerstag die ebenso spannende wie kontroverse Diskussion im Bundestag, die letztlich nur Verlierer kannte. Weil keine Entscheidung fiel. Seit Wochen hatte sie für die Impfpflicht geworben. Ab 18 Jahren, wie sie auch im Gespräch mit der MAZ schon vor Wochen sagte.

Man sei, wie sie betont, auch der CDU/CSU-Fraktion soweit wie möglich entgegen gekommen. Habe Impfregister und Impfberatung mit in den Gesetzentwurf genommen. Allein: Die CDU habe sich gegen den Gesetzentwurf der Ampelkoalition gesperrt. Und das, obwohl Ralph Brinkhaus, der Vorgänger von CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz, noch im Januar der Regierung vorgeworfen habe, sie würde die Impfpflicht verschleppen.

Für Eichwede ist klar: Das sich die Christdemokraten der vorher von ihnen geforderten Impfpflicht nun verweigerten, „ist allein eine Frage der Parteitaktik und wird ihrer Verantwortung für unser Land und die Menschen nicht gerecht.“ Sonja Eichwedes Vater Wolfgang Eichwede (79) ist derzeit selbst an Corona erkrankt. Es sei kein leichter Verlauf „und ich darf gar nicht daran denken was wäre, wenn er nicht vollständig geimpft wäre“, sagt sie sichtlich bewegt.

Brandenburger reagieren unterschiedlich auf das Aus für die Impfpflicht

Die Reaktionen der Brandenburger auf die Entscheidung im Bundestag sind unterschiedlich. Die 83-Jährige Erika Schlesinger ist zwar dreifach geimpft und somit geboostert, aber dennoch froh, dass die Impfpflicht gescheitert ist.

„Die Glaubwürdigkeit der Politiker hat für mich in den letzten Woche sehr gelitten, gerade wenn ich an die Aussagen zur freiwilligen Quarantänepflicht von Karl Lauterbach denke. Das war eher ein ständiges Hin und Her als Klarheit. Für mich braucht es keine Pflicht. Jeder sollte selbst entscheiden, ob er sich impfen lässt“, sagt die Rentnerin.

Erika Schlesinger ist geboostert und trotzdem gegen eine Corona-Impfpflicht. Quelle: André Großmann

Heinz-Jürgen Fenske sieht das anders. Der 77-Jährige hätte auch kein Problem mit einer generellen Impfpflicht für über 18-Jährige und erst recht nicht mit einem Gesetz für über 60-Jährige. „Eine Impfpflicht fände ich nicht schlecht, weil diese Maßnahme die Älteren vor den Folgen einer schweren Infektion schützt“, sagt der Rentner der MAZ.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch er ist dreifach geimpft und hat sich schon bei seinem Hausarzt für ein Beratungsgespräch zur vierten Impfung angemeldet. Seiner Meinung nach profitieren jetzt die Ungeimpften von der hohen Impfbereitschaft anderer Brandenburger. „Nur so sind die jetzigen Lockerungen möglich gewesen“, sagt Fenske.

Hausärztin Mina Stoyanova bewertete das Aus für die Impfpflicht als vertane Chance

Hausärztin Mina Stoyanova sieht die abgelehnte Impfpflicht als „vertane Chance“. Für die Medizinerin wäre eine generelle Impfpflicht ab 18 Jahren sinnvoll gewesen. Eine Pflicht für die über 60-Jährigen hätte ihrer Meinung nach nicht sein müssen, weil die Impfquote bei den Senioren schon sehr hoch sei. In Deutschland derzeit 79,1 Prozent der über 60-Jährigen vollständig geimpft, 88,9 Prozent haben zumindest eine Impfung.

„Die älteren Brandenburger sind den Impfungen gegenüber sehr aufgeschlossen, skeptisch sind eher die jüngeren Patienten. Ich schätze, dass die Impfquote bei den Rentnern bei mehr als 75 Prozent liegt“, sagt Stoyanova.

Von Benno Rougk und André Großmann