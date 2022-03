Brandenburg/H

Der Zeitpunkt hätte nicht passender sein können. Während die Stadt Brandenburg an der Havel den national höchsten Inzidenzwert verzeichnete und die Politik deutschlandweit über deutliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen debattierte, trafen sich die Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede (SPD) und Frank Hufert von der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) zum digitalen Diskussionsforum „Impfpflicht und Freedom-Day? – Die richtigen Schritte im Kampf gegen Corona“.

MAZ-Redaktionsleiter Benno Rougk im Live-Talk mit der Bundestagsabgeordneten Sonja Eichwede zu Corona. Quelle: Heike Schulze

Impfpflicht verfassungskonform, Ministerium prüft Impfregister

Dabei sprach die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion über den aktuellen Stand der parlamentarischen Verfahren zu gesetzlichen Schutzmaßnahmen, Hotspot-Regelungen – und zur möglichen Einführung der allgemeinen Corona-Impfpflicht für Erwachsene ab 18 Jahren, die ab nächster Woche im Bundestag diskutiert wird. „Die Voraussetzung hierfür ist nach dem Grundgesetz vorhanden“, so Eichwede.

Um bei einer nächsten Welle geringere Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu haben, sei die Impfquote in Deutschland noch nicht ausreichend. Politik müsse nach zwei Jahren Pandemie wieder vermehrt agieren statt nur reagieren, so die 34-Jährige mit Verweis auf die vulnerablen Gruppen und die immer noch sehr ernste pandemischen Lage. Auch an den Grundzügen eines Impfregisters werde im Gesundheitsministerium gearbeitet.

Der Corona-Talk als Aufzeichnung Nicht nur Moderator Benno Rougk wusste den Mediziner und die Juristin aus der Reserve zu locken, auch aus dem Publikum meldeten sich kritische Stimmen zu Wort. Wie Sonja Eichwede und Frank Hufert auf die Fragen der Zuschauer reagierten, können Sie in der Aufzeichnung des Streams verfolgen. Gehen Sie dazu auf unsere Facebook-Seite www.facebook.com/MAZBrandenburg.

Benno Rougk im Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten Sonja Eichwede. Quelle: Heike Schulze

Mildere Verläufe bei hoher Inzidenz

Hintergrund ist die wissenschaftliche Faktenlage. „Das Virus wird in der Bevölkerung bleiben und hat auch ein großes Tierreservoir, es wird also nicht weggehen“, ergänzte der aus Dresden zugeschaltete Virologe Frank Hufert. „Nur durch die Impfung können wir eine Basisimmunität legen, die verhindert, dass wir schwer erkranken und unser Gesundheitssystem maximal belasten.“

In gewisser Weise hätten die bisherigen Impferfolge das auch schon ansatzweise geschafft. „Wir haben heute unwahrscheinlich hohe Inzidenzzahlen und trotzdem einen Erreger, der inzwischen nicht mehr ganz so pathogen ist.“ In Sachen Kontaktvermeidung stellte Hufert den Europäern indes kein gutes Zeugnis aus und verweist auf Länder wie Taiwan und Korea als Vorbilder.

7,5 Milliarden Impfdosen und kaum schwere Nebenwirkungen

Auf die Frage nach Impfrisiken stellte der Mediziner die Zahlen einmal ins Verhältnis. „Wir haben siebeneinhalb Milliarden Impfdosen weltweit gegeben und kennen das Risikopotenzial. Das einzige Risiko sehe ich in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft, das ist aber auch eine Kontraindikation.“ Die üblichen Nebenwirkungen der Impfung stünden bei einer (mit hoher Wahrscheinlichkeit eintretenden) Corona-Infektion ohnehin ins Haus.

Hufert erinnerte, daran, dass das Gesundheitssystem für jeden Patienten funktionieren muss und eine Auslastung durch schwere Corona-Fälle folglich zu Minderkapazitäten in anderen Versorgungsbereichen führt. Trotzdem bestünde noch eine große Impflücke von vielen Millionen Ungeimpften in Deutschland. Und: „Wenn man sogar den proteinbasierten Impfstoff ablehnt, fehlt mir dafür einfach das Verständnis.“

Von Moritz Jacobi