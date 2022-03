Brandenburg/H

Das Wort „Universitätsklinikum“ ist mehr als nur schmückendes Beiwerk im Namen des städtischen Krankenhauses. Seit das Krankenhaus am 18. Dezember 2020 zum „Städtisches Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel“ ernannt wurde, dürfen dessen Ärzte ein breites Spektrum von ambulanten Sprechstunden anbieten.

Für die Menschen in der Region hat das echte Vorteile, weil das ambulante Angebot in der Stadt dadurch größer geworden ist und weiter wachsen soll.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Insgesamt führen wir in unserem Klinikum in elf Klinikbereichen Sprechstunden im Rahmen der Hochschulambulanz durch“, berichtet auf Anfrage Lutz Pelchen, der als Referent der Geschäftsführerin unter anderem zuständig ist für die Hochschulambulanz am Brandenburger Klinikum.

Breites Spektrum in Brandenburg an der Havel

Vor allem die Orthopäden (Professor Roland Becker), Chirurgen (Professor René Mantke) und Internisten (Professor Oliver Ritter) bieten in der Hochstraße in regelmäßigen Abständen Sprechstunden zu ihren Spezialgebieten an.

Die Orthopäden etwa zu Knie, Fuß, Hand und Hüfte, die Chirurgen beispielsweise zu Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen und Darm und die Internisten zu Herzklappe, Lunge, Niere und anderen Schwerpunkten.

Das städtische Klinikum in der Hochstraße aus der Luft. Quelle: Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel

„Die Sprechstunden sind in der Form organisiert, dass sie zu jeweils bestimmten Krankheitsbildern angeboten werden“, erklärt Lutz Pelchen. Der Referent betont, dass die Hochschulambulanzen die Behandlung durch den Hausarzt oder durch einen niedergelassenen Facharzt keinesfalls ersetzen.

Forschung und Lehre in Brandenburg an der Havel

Doch eine Ergänzung sind sie schon, zumal die Klinikärzte berechtigt sind, Medikamente zu verschreiben und Patienten krankzuschreiben. Pelchen nennt auf Anfrage zwei Möglichkeiten, die jeweils passende Sprechstunden nach vorheriger Terminvereinbarung aufzusuchen.

Versorgungsauftrag der Hochschulambulanzen Mit der Ernennung des Städtischen Klinikums Brandenburg zum Universitätsklinikum geht nach dem Sozialgesetzbuch ein Versorgungsauftrag einher, in dem Hochschulambulanzen etabliert werden. Die Kliniken können damit ambulante ärztliche Behandlungen in einem Umfang leisten, der für die Forschung und Lehre erforderlich ist. Zudem sind sie ermächtigt, Patienten zu behandeln, die wegen Art, Schwere oder Komplexität ihrer Erkrankung eine Untersuchung oder Behandlung durch die Hochschulambulanz benötigen. Medizinstudenten nutzen die Sprechstunden an der Seite von Fachärzten als Lehrveranstaltungen. Das Angebot der Hochschulambulanz füllt keine Löcher in der Gesundheitsversorgung, betont Lutz Pelchen. Vielmehr runde sie das Angebot am Gesundheitsstandort Brandenburg an der Havel ab. Die Terminplanung für jede Sprechstunde erfolgt im Sekretariat der jeweiligen Klinik.

Zum einen mit einem Überweisungsschein des Hausarztes. Zum anderen können die Brandenburger im Rahmen von Lehre und Forschung auch ohne Überweisungsschein einen Termin von den Sekretariaten der einzelnen Fachkliniken zu erhalten. Das ist unter Umständen wertvoll für Patienten, die eine zweite ärztliche Meinung einholen möchten.

Im Rahmen der Hochschulambulanz bieten zum Beispiel die Chirurgen des Universitätsklinikums Brandenburg an der Havel Sprechstunden zu bestimmten Themen an. Quelle: Städtisches Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel

Im Prinzip stehen die Sprechstunden also vielen kranken Menschen offen. Die Nachfrage nach Terminen in der Hochschulambulanz ist aktuell noch überschaubar, teilt das Klinikum mit. Informationsflyer für behandelnde Ärzte und Patienten sollen auf diese Möglichkeit der medizinischen Versorgung in der Region hinweisen.

Schmerz- und Post-Covid-Sprechstunden in Brandenburg an der Havel

Weitere ambulante Sprechstunden sollen in nahezu allen Kliniken (Abteilungen) des Brandenburger Universitätsklinikums folgen. Im Aufbau befindet sich aktuell die Schmerzsprechstunde von Dr. Gesche. Die Zielgruppe sind Schmerzpatienten, die eine spezifische Therapie benötigen.

Außerdem wird eine Sprechstunde zum Post-Covid-Syndrom aufgebaut. Die Zielgruppe dort sind Patienten, welche die psychischen Auswirkungen einer Coronaerkrankung zu bewältigen haben.

Behandlungspauschale mit Krankenversicherung vereinbart

Die finanzielle Seite der Hochschulambulanz in Brandenburg an der Havel ist geregelt. Für den Universitätsklinikverbund der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) wurde mit der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ein Leistungs- und Vergütungsvertrag abgeschlossen.

Mit der vereinbarten Behandlungspauschale sind alle erbrachten Leistungen wie Personaleinsatz, Raum- und Gerätenutzung sowie alle medizinischen Leistungen abgegolten. Teure Untersuchungsverfahren werden nicht gesondert vergütet, erläutert Lutz Pelchen.

Zugleich betont der Referent für die Hochschulambulanz: „Dennoch braucht der Patient sich nicht sorgen, dass er unzureichend diagnostiziert oder behandelt wird.“ Die Entscheidung zu weiterführenden Behandlungsformen sei in der Hochschulambulanz mit dem Patienten und/oder dem Hausarzt zu vereinbaren.

Von Jürgen Lauterbach