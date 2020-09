Brandenburg an der Havel: Wo ist der vermisste Jean Yves aus Kirchmöser?

Brandenburg/H

Die Brandenburger Polizei sucht nach dem 15-jährigen Jean Yves L. aus Kirchmöser. Er wird seit dem vergangenen Donnerstagmorgen vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Am 27. August um 7.30 Uhr morgens verliert sich die Spur des Jungen. Er erschien weder in seiner Schule, noch bei einem weiteren festen Termin, den er in der Stadt Brandenburg hatte.

Anzeige

Als er auch am Donnerstagabend nicht nach Hause kam, meldete ihn sein Vater bei der Polizei als vermisst. Am Freitagvormittag sandte Jean Yves noch eine WhatsApp-Nachricht, ehe sein Telefon abgeschaltet wurde. Seither ist er nicht mehr erreichbar.

Weitere MAZ+ Artikel

Suche nach Abenteuer? Notlage?

Derzeit liegen keine Hinweise auf eine mögliche Selbstgefährdung vor. Die Polizei schließt weder eine Suche nach Abenteuer noch eine hilflose Lage als Grund für das Verschwinden aus.

Die Suche nach dem Jungen in dessen persönlichen Umfeld ergab bisher keine Hinweise auf den Vermissten, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz.

Beschreibung des Jungen

Die Polizei beschreibt den vermissten Jugendlichen als 1,70 bis 1,75 Meter groß und kräftig bis sportlich. Er hat mittelblondes kurzes Haar, das Oberhaar ist etwas länger. Die Augen von Jean Yves sind blau, er wirkt etwas älter, als er ist, nämlich etwa 17 Jahre alt.

Vermutlich war er mit hellen Sachen bekleidet. Der Junge aus Kirchmöser ist zwar kein Brillenträger, hat aber womöglich eine Sonnenbrille auf der Nase. Er trägt im Ober- und Unterkiefer eine Zahnspange. Auffällig ist eine mehrere Zentimeter dicke schwarze Gliederkette.

Vermutlich hat er ein Basecap unbekannter Farbe auf dem Kopf und wahrscheinlich hat er einen schwarzen Rucksack oder Beutel bei sich.

Die Fragen der Polizei

Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Brandenburg fragt: Wer weiß wo sich der 15-jährige Jean Yves aufhält, oder hat ihn nach dem vergangenen Donnerstag gesehen? Wer hatte seit Donnerstag Kontakt mit dem Vermissten und/oder weiß über seine Aufenthaltspläne Bescheid?

Hinweise nimmt die Polizei Brandenburg unter der Telefonnummer 03381/ 5600 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Im Internet-Bürgerportal der Polizei können Hinweisgeber sich mit einem Formular melden: www.polizei.brandenburg.de, oder direkt unter polbb.eu/hinweis.

Von MAZ