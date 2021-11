Brandenburg/H

Wen sollte es wundern, dass, wenn man in einer alten Werft feiert und ein segelverrückter Kapitän endgültig die Brücke verlässt, dass sich alles um Wasser und eine Handbreit desselben unter dem Kiel dreht? Etwa 100 Mitarbeiter, langjährige Geschäftspartner und Freunde fanden sich Donnerstag in der Brandenburger Werft zusammen, um Uwe Müller (62), den früheren kaufmännischen Geschäftsführer der Brandenburger Stadtwerke nun auch ganz offiziell in den Ruhestand zu verabschieden.

Gern wären mehr gekommen, die das knappe Vierteljahrhundert mit ihm feierten. Allein die Coronabestimmungen, die schon bei seinem letzten Landgang im Frühjahr ein Fest verhinderten, wirken nach. OB und Stadtwerke-Aufsichtsratschef Steffen Scheller und Müllers Co-Geschäftsführer Gunter Haase nutzen den Termin für kurze, launige Dankesreden, die durchaus auch emotional und persönlich waren. Denn 22 Jahre an der Spitze eines erfolgreichen Unternehmens zu stehen, bedeutet nicht nur Erfolge zu haben sondern auch gemeinsam durch Täter zu gehen.

Jährlich hohe Gewinner für die Stadt Brandenburg erwirtschaftet

Erfolge gab es viele. Jährlich spülte Müllers Tun, der seit 2003 auch die Brawag als Geschäftsführer führte, viele Millionen gewinne in die Kassen der Stadt und die der Mitgesellschafter Edis und EMB. Heute sind die klein gestarteten Stadtwerke und die Wassertochter Brawag ein Konzern mit einer Handvoll erfolgreicher Töchter.

Sie haben, um die Buga am Packhof voranzubringen, ihren Firmensitz dort gebaut und die Werk restauriert und den Weinberg auf dem Marienberg entwickelt. Zu den „schwarzen Zeiten“, wie Scheller es nannte, gehört die Episode, in der Müllers Co-Geschäftsführer in und um die Stadtwerke ein kriminelles Netzwerk spannte, dass diesen letztlich ins Gefängnis brachte. Dafür, dass man ihm auch damals das Vertrauen schenkte, bedankte sich Müller ebenso wie für die Begleitung viele Partner und vor allem der Mitarbeiter.

In Brandenburg Havel zweite Heimat gefunden

Der Kölner Müller, der in Brandenburg seine Heimat gefunden hat, wird sich nun – wie bereits zuletzt – weiter dem Wasser widmen. Er wird die Zeit am Meer genießen, Segeln und mit seinem Motorboot über den Beetzsee schaukeln. Für das Kitesurfen ist er womöglich – auch wenn der sportliche Macher das selbst nicht glauben will – dann vielleicht doch zu alt.

