Brandenburg/H

Das Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel und die MAZ, laden alle interessierten Brandenburger tele­fonisch in das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie ein! Wer schon immer einem Chefarzt oder Oberarzt Fragen direkt stellen wollte, ist bei uns richtig.

Am Dienstag, 11. Januar 2022 von 13 bis 15 Uhr haben Leser der Märkischen Allgemeinen exklusiv die Chance, mit Spezialisten zu telefonieren, die Ihre Fragen sehr gern beantworten. An den Telefonen werden in der Zeit der Klinikdirektor Professor Roland Becker, der Oberarzt Dr. Bernd Döring und der stellvertretende Chefarzt Dr. Knut Andresen für alle Fragen zur Verfügung stellen, die sich um ihr medizinisches Fachgebiet drehen.

Prof. Dr. med. Roland Becker, der Chefarzt Orthopädie und Unfallchirurgie im Städtischen Klinikum Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Roland Becker ist als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie als Sportmediziner Experte für Kniebeschwerden, arthoroskopische, offene sowie computergestützte Gelenkchirurgie.

Bernd Döring ist als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie der ideale Ansprechpartner für Traumatologie, Kindertraumatologie und Handchirurgie.

Als Facharzt für Unfallchirurgie ist Knut Andresen bestens gewappnet für alle Fragen zu Beschwerden an Schulter- und Ellenbogengelenk und für Gelenkchirurgie.

Alternativ können Leser ihre Fragen per E­Mail an die MAZ schicken. Wir leiten diese dann an die Experten weiter und werden dann redaktionell über ihre anonymisierten Antworten berichten.

Experten stehen Rede und Antwort

Im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie am Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel erfolgt die stationäre und ambulante Patientenversorgung auf höchstem Niveau. Ob Prellung, Bänderdehnung und Knochenbruch – das Team um Roland Becker sorgt dafür, dass bei Verletzungen, Fehlbildungen und Funktionsstörungen des Bewegungsapparates eine hohe Lebensqualität erhalten bleibt.

Für die hoch spezialisierte Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen des Stütz­ und Bewegungsapparates ist die Klinik als Endo-Prothetik-Zentrum West-Brandenburg zertifiziert.

Info: MAZ-Telefonaktion mit Experten des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie am Städtischen Uni-Klinikum Brandenburg, Telefonnummer (03381) 41 22 22 am Dienstag, 11. Januar 2022 von 13 bis 15 Uhr.

Alternativ Fragen per Mail unter mazexperten@maz-online.de.

