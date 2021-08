Brandenburg/H

Aufregung in der Brandenburger Lokalpolitik. „Das Land genehmigt den Hauhalt für 2021 nicht“, erzählt aufgeregt ein Stadtverordneter und verweist auf die Sitzung des Ältestenrates am Montagabend. Ein ungenehmigter Haushalt wäre insbesondere für alle „freiwilligen Leistungen“, wie beispielsweise die Zuschüsse beim Schulessen oder ähnliche soziale Wohltaten eine Katastrophe.

In der Tat wird am Montagabend Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) mit den Spitzen der Fraktionen über aktuelle Themen reden und dazu gehört auch das anstehende Finanzproblem. Doch Kämmerer Detlef Reckow gibt vorsichtig Entwarnung. „Derzeit brauchen wir keine Haushaltsgenehmigung mehr. Aber wir brauchen vom Land ein Schreiben, dass man dort weiterhin auf die Genehmigung verzichtet.“

7,4 Millionen Euro falsch verplant

Es gibt offensichtlich Probleme mit der Verbuchung von Geldern, die aus Potsdam kommen und von der Stadt Brandenburg für Investitionen vorgesehen waren. Konkret geht es um 7,4 Millionen Euro, die das Land als Ausgleich der Schulden überweist, die durch die Bundesgartenschau 2015 entstanden sind.

Detlef Reckow Quelle: Rüdiger Böhme

Dieses Geld wollten Scheller und Kämmerer Reckow in die neue Brücke investieren, die ja vor zwei Jahren kollabiert und nun bereits gesprengt wurde. Doch da stelle sich das Land quer, sagt Reckow. Die Millionen dürfe die Stadt nicht für Investitionen ausgeben sondern müsse damit die Kassenkredite, also die kurzfristigen Schulden weiter reduzieren.

Erfolgreicher Sparkurs der Stadt

Dabei ist die Stadt an dieser Front und mit Unterstützung des Landes durchaus erfolgreich. Standen vor vier Jahren noch über 150 Millionen Euro als Kassenkredit zu Buche, sind es aktuell nur noch zwischen 25 und 30 Millionen Euro.

Also muss jetzt nun drastisch gespart werden, fallen wichtige Projekte dem Rotstift zum Opfer? „Nein“, sagt Detlef Reckow. Das Land habe der Stadt eine Kreditermächtigung für die Brücke in Aussicht gestellt. Das heißt: Die Stadt dürfe einen langfristigen Kredit in der Höhe aufnehmen und diesen investieren.

„Keine Gefahr“

Da die Stadt zwischen Investitions- und Verwaltungshaushalt unterscheiden muss, ist das Hin- und Herschieben der Gelder nicht immer einfach. Nun muss die Stadtverordnetenversammlung im September dem Rathaus „grünes Licht“ für die Kreditaufnahme geben, dann gibt das Finanzministerium der Stadt auch einen Daumen nach oben. Das zumindest sei der Plan.

Von Benno Rougk