Brandenburg/H

Der Restaurantbetrieb ist in der Gaststätte eines Spargelhofes wegen der Corona-Pandemie untersagt. Ein Kellner soll daher eine Woche lang „Spargel to Go“ außer Haus verkaufen. Doch dazu hat er keine Lust und weist den Chef auf seinen Arbeitsvertrag hin. Der besagt, dass er als Kellner die Gäste am Tisch bedienen soll.

Ob der Kellner in diesem Konflikt recht bekommt oder der Chef, diese Frage beantwortet die Brandenburger Arbeitsrichterin Dietlinde-Bettina Peters in ihrem Buch „Das Weisungsrecht der Arbeitgeber“. Es ist soeben in zweiter, um neue Fälle erweiterter Auflage erschienen.

Konflikte um Corona, etwa zu Masken am Arbeitsplatz, werden in dem gut 250 Seiten starken Buch ebenso konkret beschrieben wie andere Streitigkeiten darüber, was Arbeitgeber dürfen und an welche Grenzen sie stoßen.

Im beschriebenen echten Streitfall, zu dem es im Mai 2020 in einem Beelitzer Spargelhof gekommen war, ist die Sache für die Brandenburger Arbeitsrichterin klar. Dem Chef blieb keine andere Wahl. Er konnte keine Vorkehrungen treffen gegen das in der Pandemie erlassene Öffnungsverbot.

Ohne das „Spargel Bo Go“ hätte die Gaststätte keinerlei Einnahmen und würde Gäste vermutlich an andere Lokale mit Spargelverkauf verlieren. Eine Woche Verkauf, so Dietlinde-Bettina Peters, ist dem Kellner zuzumuten. In der Notlage muss er der Anweisung Folge leisten.

Fälle aus dem Alltag

Die in Beelitz lebende Brandenburger Richterin, die zurzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin ans Bundesarbeitsgericht in Erfurt abgeordnet ist, greift in ihrem im C.H.Beck-Verlag erschienenen Buch eine Vielzahl von Fällen aus dem arbeitsgerichtlichen Alltag auf – stets mit den Fragestellungen: Was dürfen Vorgesetzte anweisen, was müssen Beschäftigten nicht befolgen?

Nicht im Recht war die Inhaberin eines Wellnesshotels in der Uckermark. Nach dem Corona-Shutdown im März 2020 schloss sie ihr Hotel und schickte die Angestellten in Kurzarbeit null“. Eine Oberkellnerin geht gleichwohl am nächsten Tag zur Arbeit und verlangt die Differenz zu ihrem arbeitsvertraglich vereinbarten Lohn.

Lohn zu 100 Prozent

„Bei der Zahlung des Gehalts handelt es sich um eine Hauptleistungspflicht, die nicht einseitig im Wege des Weisungsrechtes durch die Arbeitgeberin gekürzt werden darf“, betont Arbeitsrichterin Peters.

Ein einseitiges Schicken in Kurzarbeit reiche nicht aus. Beide Seiten müssen sich ausdrücklich einigen. Nicht einmal der Umstand, dass der Betriebsrat der Kurzarbeit zugestimmt hat, ändere daran etwas.

Trotz der behördlichen Anordnung zur Schließung habe die Inhaberin den Lohn in diesem Fall zu 100 Prozent weiterzuzahlen gehabt. Als der Gesetzgeber extra ein Kurzarbeitergeld einführte, um die Corona-Krise zu überbrücken, hätte die Chefin eine Änderungskündigung aussprechen können.

Buch für Menschen im Arbeitsleben

Peters‘ Buch richtet sich weit weniger an die Fachwelt als an Leserinnen und Leser, die entweder als Vorgesetzte oder als Beschäftigte oder Betriebsräte im Arbeitsleben stehen und nach Orientierung suchen.

Auch Fachanwälte gehören zur Zielgruppe des Werkes. Vertiefte, juristisch spitzfindige Abhandlungen wird man in dem Buch vergeblich suchen.

Seit 1998 Arbeitsrichterin in Brandenburg/Havel Seit 1998 arbeitet Dietlinde-Bettina Peters am Arbeitsgericht Brandenburg/Havel. Zuvor war sie Arbeitsrichterin in Cottbus und König Wusterhausen. In Seminaren für Betriebsräte, Mitarbeiter von Personalabteilungen und Fachanwälten für Arbeitsrecht gibt sie ihr Wissen weiter. Das im Mai 2019 in erster Auflage erschienene und nun um weitere Fälle ergänzte Buch enthält zum Thema Weisungsrecht Beispiele aus der eigenen Berufspraxis und aus der bundesweiten Rechtsprechung. Dietlinde-Bettina Peters: Das Weisungsrecht der Arbeitgeber, 254 Seiten, 2. Auflage 2021, Verlag C. H. Beck München, 45 Euro.

Die Autorin gibt dafür einen verständlichen Überblick und eine knappe Einführung zu oft strittigen Themen wie Pausenregelungen, Nebentätigkeiten, Anordnung von Überstunden, Abmahnungen und Arbeitsplatzwechsel.

Mithilfe des Inhaltsverzeichnisses, des Schlagwortregisters und der Nummerierung einschlägiger Fälle finden Leser schnell das, was sie suchen oder gerade interessiert, ohne sich zuvor durch einen Ballast an Informationen wühlen zu müssen.

Sinnlose Tätigkeiten

Die jeweiligen Darstellungen sind oft genug auch unterhaltsam und vermitteln einen Eindruck davon, wie auch die Arbeitsrechtsprechung stets ein Kind ihrer Zeit ist. Die vielen Themen werden in der Regel knapp behandelt, an manchen Stellen dem ein oder anderen vielleicht zu knapp.

Weniger mit dem Arbeitsleben vertraute Leser mögen sich an einigen Stellen wundern, was alles so möglich ist an Konflikten in Betrieben. Unter der Überschrift „Sinnlose Arbeitstätigkeit“ geht es um weit mehr als Arbeitsrecht, nämlich auch um Grundrechte wie die Würde eines Menschen und die Entfaltung seiner Persönlichkeit, die auch vor der Arbeitswelt nicht halt machen.

Knöpfe-Sortieren und Menschenwürde

Dietlinde-Bettina schildert den Fall einer Helferin, die in der Kleiderkammer der Bundeswehr viele Stunden lang Knöpfe nach Größe und Farbe sortieren musste. Diese Knöpfe wurden dann abends in eine Schüssel gelegt und vor ihren Augen wieder durcheinander geschüttelt.

Am nächsten Morgen wurden derselben Helferin die Knöpfe erneut zum Sortieren vorgelegt. Und so ging es – frei nach Kafka - Tag für Tag. Die Arbeit hat erkennbar keinen Nutzen.

Arbeitsrichterin Peters fasst die Position des im Jahr 2014 mit diesem Fall befassten Landesarbeitsgerichtes Schleswig Holstein zusammen: Die Menschenwürde der Helferin wird missachtet, sie kann ihr Recht auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit nicht wahrnehmen.

Von Jürgen Lauterbach