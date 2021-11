Brandenburger Kreise kommen bei Kontaktverfolgung nicht mehr hinterher – nun soll Armee helfen

Potsdam

Angesichts der galoppierenden Neuinfektionen mit Corona sehen sich die Landkreise in weiten Teilen des Landes außerstande, die Kontaktverfolgung noch in vollem Umfang aufrecht zu erhalten. „Die Nachverfolgung ist bei den derzeitigen Inzidenzwerten kaum noch möglich beziehungsweise sinnvoll“, sagte der Präsident des Brandenburger Landkreistags, Wolfgang Blasig (SPD) der MAZ. „Ab einer Inzidenz von 200 wird es ein mathematisches Problem, alle Kontaktpersonen zu identifizieren und zu benachrichtigen“, so Blasig, der Landrat in Potsdam-Mittelmark ist. Die Behörden könnten nicht noch mehr Personal für diese Aufgabe abstellen – sie hätten noch andere wichtige Aufgaben zu erledigen.

Insbesondere wenn Schüler betroffen seien, werde es besonders schwierig mit der Nachverfolgung, so Blasig. Formell sind die Kreise nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, den Kontaktpersonen von Infizierten nachzugehen und diese zu benachrichtigen.

Ab Montag rücken in Mittelmark Soldaten an

Mehrere Landkreise haben laut Blasig bei der Bundeswehr um die Entsendung von Soldaten gebeten – so wie es in den ersten Corona-Wellen der Fall war. Potsdam-Mittelmark selbst soll ab Montag 17 Soldaten und drei Angehörige der Johanniter zur Seite gestellt bekommen, wie Blasig bestätigte. Der Landrat hatte Anfang November gegenüber seiner Verwaltung angezeigt, dass das Gesundheitsamt „nicht mehr in der Lage ist, die Kontaktnachverfolgung durchzuführen“. Mit Hilfe der Armee könne man nun „bei der Nachverfolgung an Corona-Hotspots besser werden“, so Blasig. „Das heißt aber nicht, dass alles plötzlich toll wird.“ Jedenfalls sei jetzt klar, dass „die Bundeswehr nicht mehr abseits stehen kann bei der Bekämpfung der vierten Welle“, sagte der Landrat. Erst im Juni waren die letzten Soldaten, die im Gesundheitsamt ausgeholfen hatten, aus Potsdam-Mittelmark verabschiedet worden.

Das Problem beschäftigt auch das Brandenburger Gesundheitsministerium. Ressortsprecher Gabriel Hesse sagte der MAZ: „Klar ist: angesichts der enormen Arbeitsbelastung müssen die Gesundheitsämter ihre Arbeit priorisieren. Es können im Augenblick nicht mehr alle Kontakte nachverfolgt werden.“ Die Lage sei ernst. „Wir haben die Kommunen gebeten, Unterstützungsanträge an die Bundeswehr zu stellen. Diese wird die Landesregierung unterstützen“, sagte Hesse.

Keine neuen Quarantänen mehr in Elbe-Elster

Der Landkreis Elbe-Elster hatte bereits vor einer Woche öffentlich erklärt, das Gesundheitsamt gerate „erstmalig im Verlauf der Pandemie an den Rand seiner Leistungsfähigkeit“. Bei mehr als 100 neuen Covid-Fällen pro Tag sei die Nachverfolgung von in der Regel bis zu 20 Kontaktpersonen „nicht mehr möglich“, heißt es in der Mitteilung – versehen mit dem Hinweis, dass die Infektionen ganz überwiegend in der Gruppe der Ungeimpften stattfinden. „Kontaktpersonen unter den Kita-Kindern bzw. Schülern werden nicht mehr ermittelt“, heißt es weiter. Daher erfolgten „bis auf Weiteres auch keine weiteren Quarantänen mehr“. In dem Kreis im Landessüden lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Mittwoch bei 661, bei Kindern unter 14 Jahren sogar bei 2500.

Ebenso hatte der Gesundheitsdezernent des Kreises Uckermark, Henryk Wichmann (CDU), in einem Brandbrief ans Land geschrieben, seine Verwaltung komme bei 100 Kontakten pro Fall nicht mehr hinterher. Oberhavels Landrat Ludger Weskamp (SPD) hatte seinerseits gewarnt: „Ohne die Priorisierung ist die aktuelle Lage nicht mehr beherrschbar.“ In Berlin haben ebenfalls mehrere Bezirke Anfragen an die Bundeswehr gestellt.

Dritthöchste Zahl Infizierter seit Beginn der Pandemie

Die Zahl der amtlichen neuen Corona-Fälle in Brandenburg ist auf den dritthöchsten Wert seit Beginn der Pandemie gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten innerhalb eines Tages 1467 neue Infektionen, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Der Höchstwert war am 7. Januar mit 1575 neuen Fällen erreicht, der zweithöchste Wert am 23. Dezember vergangenen Jahres mit 1562.

Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert neuer Infektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche - kletterte am Dienstag auf 258,2; das ist noch etwas von der bisherigen Höchstmarke an Heiligabend 2020 mit 310,7 entfernt. Brandenburg liegt mit dem neuen Wert aber deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 232,1.

Von Ulrich Wangemann