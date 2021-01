Brandenburg/H

Mittwoch schlägt auch in Brandenburg an der Havel die Stunde der Wahrheit. Zur Pandemiebekämpfung tritt die Homeoffice-Verordnung in Kraft. Sie soll dafür sorgen, dass auch in der Havelstadt mehr Arbeitnehmer von Zuhause arbeiten, statt sich im Büro oder auf dem Weg dorthin näher zu kommen.

Mit 1000 Mitarbeitern ist die Brandenburger Stadtverwaltung einer der größten Arbeitgeber. Und wie es scheint, ist sie in Sachen Homeoffice nicht eben ein Vorbild. Etwa 800 der Mitarbeiter seien in Büros beschäftigt und per se damit potentielle Heimarbeiter, gibt Oberbürgermeister Steffen Scheller zu.

Anzeige

Im Altstädtischen Rathaus tummeln sich wie an den anderen Brandenburger Verwaltungsstandorten auch, nach wie vor viele Mitarbeiter, die ihre Arbeit von ihren angestammten Büros aus erledigen. Quelle: Heiko Hesse

Allerdings solle das Rathaus mit Blick auf die Erreichbarkeit und Bürgerfreundlichkeit nicht vorneweg marschieren, wenn es darum gehe, das Büro gegen den heimischen Schreibtisch zu tauschen. Das hatte Scheller schon vor Wochen deutlich gemacht. Den Eindruck macht das Rathaus derzeit auch nicht.

Mit 235 Mitarbeitern gibt es nur knapp mehr als ein Viertel der vom Job her geeigneten Mitarbeiter, die bisher überhaupt mal im Homeoffice arbeiten. Und das mitnichten gleichzeitig. Über die Fachbereiche ist eine Wechsel- oder Schichtdienst organisiert worden, so dass beispielsweise am Montag etwa 130 Mitarbeiter vom Daheim aus ihrer Arbeit nachgingen. Der Rest war im Büro.

Schlechte Ausstattung

Das hat auch mit der technischen Ausstattung zu tun. Gut 50 mobile Rechner gibt es in den Brandenburger Rathaus-Standorten. Das Gros davon wird von Führungskräften benutzt.

Jene Kollegen, die bisher in Büros mit zwei Mitarbeitern saßen oder schulpflichtige Kinder im Distanzunterricht betreuen sollen, sind nun angehalten, vermehrt von Zuhause zu arbeiten. Wer möchte, darf daher seinen Tisch-Rechner mit in die Wohnstube nehmen und sich über einen von der Verwaltung gestellten WLAN-Stick oder eine sichere VPN-Leitung in die Verwaltungs-IT einloggen.

Während in anderen Rathausern bundesweit mobile Rechner zu Hunderten gekauft oder geleast wurden – inzwischen ist der Markt fast leer gefegt – hat sich das Brandenburger Rathaus in Sparsamkeit geübt. Allerdings ist das Brandenburger Rathaus keine Ausnahme: Die meisten Verwaltungskräfte im öffentlichen Dienst sind auf kommunaler Ebene beschäftigt.

Nachholbedarf in vielen Kommunen

Und hier hat sich deutlich weniger getan als auf Bundes- und Landesebene. Die Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund ergab Ende 2020, dass die Hälfte aller Kommunen trotz zweiter Corona-Welle kein Homeoffice anbietet.

Was wenig verwundert, da die Digitalisierung der Arbeitsabläufe als Voraussetzung für das Homeoffice auf kommunales Ebene bundesweit häufig vernachlässigt wurde, wie selbst europaweite Rankings beweisen.

Der Rathaussprecher Jan Penkawa hat, wie er sagt, nicht das Gefühl, dass das Rathaus das Thema Homeoffice nicht ernst genug nehme. So seien viele Lizenzen gekauft worden, mit denen Mitarbeiter sicher mit eigener Technik von Zuhause im Rathaus arbeiten könnten und überdies seien die Fachbereiche angehalten, das Arbeiten von Außerhalb zu unterstützen und zu fördern. Aber die etwa 120 Mitarbeiter, die derzeit im Homeoffice tätig seien, wären ausbaufähig ohne die Bürgernähe zu vernachlässigen, räumt er ein.

Geld fehlt

Für Kämmerer Delef Reckow ist Corona auch ein finanzielles Thema. Vor etwa zwei Jahren ist die Computertechnik neu geleast worden. Hätte man geahnt, das Homeoffice demnächst auch in der öffentlichen Verwaltung ein Thema würde, wären andere Rechner angeschafft worden.

Nun stehe man mit zwar moderner aber wenig mobiler Technik da. Der Trend sei erkennbar, „und ich glaube, dass sich auch bei uns das Homeoffice verstärkt entwickeln wird“, sagt Reckow. Zusätzliche Mittel habe er derzeit dafür aber nicht im Haushalt.

Ohne diese wird es aber nicht gehen. Denn auch in der Personalverwaltung des Rathause hat man längst erkannt: „Es würden wohl schon gern mehr Mitarbeiter von Zuhause aus arbeiten. Aber es fehlt an Technik“, sagt Marc Blumeyer aus der Personalverwaltung.

Bedarf und Interesse bisher nicht erfasst

Wie viele Kollegen von ihm allerdings wirklich nicht in die Verwaltung kommen wollen, weiß er nicht: „Das haben wir bisher nicht zentral abgefragt.“ Auch eine zentrale Erfassung der Kollegen, die nicht vor Ort arbeiteten, gab es bisher nicht sondern wurde von den einzelnen Fachbereich vorgehalten. Vor wenigen Tagen erst hat sich die Rathausspitze einer Forderung des Personalrates gebeugt und die Einschränkung auf maximal 6 Tage monatlich im Homeoffice im Rahmen einer Dienstvereinbarung nun unbegrenzt ermöglicht.

Schon im Sommer gewarnt

„Aber natürlich wollen viel mehr Kollegen im Homeoffice arbeite, als das bisher möglich ist“, sagt Susann Behrend vom Personalrat. Schon im Sommer habe die Mitarbeitervertretung von der Rathausspitze gefordert, sich mit Blick auf die nächste Corona-Welle besser mit mobiler Technik zu wappnen.

Susann Behrendt: „Wir konnten uns nicht durchsetzen, letztlich gab es dafür keine Mittel. Jetzt stehen wir da mit Homeschooling und Homeoffice. Eigentlich sollten wir als Stadtverwaltung Vorbild sein. Aber das muss erst noch in den Köpfen der Verantwortlichen ankommen!“

Von Benno Rougk