Frauenhaus-Chefin Christel Mück-Hannemann hört auf

Brandenburg/H

Eine Brandenburgerin, die Frauen in der Havelstadt wie keine Zweite seit der Wende beigestanden hat, geht in den Ruhestand. Christel Mück-Hannemann, die 25 Jahre lang das Brandenburger Frauenhaus geleitet und dort 28 Jahre die Arbeit geprägt hat, hört zum 1. April auf. Und die Covid-19 komme ihr da gerade fast recht, sagt die 67-Jährige: „Weil ich so still und leise von der Bühne verschwinden kann.“ Kein Blumengeschäft ist geöffnet und Veranstaltungen sind ohnehin verboten. Und dieser Satz passt zu der Frau, die stets geradeaus und klar aufgetreten und für Menschen eingestanden ist, ohne viel Wirbel um sich selbst zu machen. Dass sie den Brandenburger Frauenpreis erhalten hat, natürlich, da winkt sie nur ab: „Preise sind mir nicht wichtig.“

Eigentlich hatte sich Christel Mück-Hannemann schon vor drei Jahren von ihrer Aufgabe zurückziehen wollen. Doch erst jetzt fand der Trägerverein eine Nachfolgerin. Neue Leiterin des Frauenhauses wird Juliane Moordorf. Die 38-jährige gebürtige Leipzigerin war zuvor beim Demokratischen Frauenbund in Brandenburg als Sozialarbeiterin und Projektleiterin tätig. Seit 2015 lebt sie in der Stadt. „Es sind große Fußspuren, die Christel Mück-Hannemann hinterlässt. Sie hat etwas Großartiges aufgebaut“, sagt Juliane Moordorf. Sie ist nun eine von fünf im Team, die die Geschicke des Frauenhauses zu meistern haben.

1992 eröffnete das Frauenhaus

1992 eröffnete Christel Mück-Hannemann mit dem damals frisch gegründeten Unabhängigen Frauenverband die Frauenschutzeinrichtung. Schon allein in den ersten 20 Jahren des Bestehens stand das Mitarbeiterteam 1762 Frauen und 1319 Kindern in kritischsten Lebenssituationen bei. Die Frauen waren vor ihren gewalttätigen Männern in die Schutzeinrichtung geflüchtet.

Angriffe auf Mitarbeiterinnen

Immer wieder wurden auch Mitarbeiterinnen Ziel von Attacken. Eine Kollegin wurde von einem Mann, der seiner Frau auflauerte, mit dem Auto angefahren und schwer verletzt. Ein anderer Gewalttäter ging mit einem Stock auf eine Frauenhaus-Mitarbeiterin los und schlug sie. Die Zahl der Angriffe durch Männer nahm erst durch das Gewaltschutzgesetz ab, das 2002 erlassen worden ist. Nun drohten Männern hohe Strafen, sollten sie sich trotz Verbotes ihren Ex-Partnerinnen nähern.

An Frauen appelliert Christel Mück-Hannemann, sich ihrer Gefährdung in Trennungssituationen bewusst zu sein. Die langjährige Frauenhaus-Chefin spricht von Femiziden in der Stadt Brandenburg und verweist auf die beiden Mordversuche, bei denen Männer ihre früheren Lebenspartnerinnen versucht hatten umzubringen. Die jüngste Tat ereignete sich erst vor wenigen Tagen am 12. März. „Frauen sollten nach einer Trennung nicht wieder zurück zum früheren Partner oder in der Wohnung bleiben, um sich nicht einer Gefahr auszusetzen.

Die neue Chefin im Frauenhaus, Juliane Moordorf, und ihre langjährige Vorgängerin Christel Mück-Hannemann (r.). Quelle: Jacqueline Steiner

Frauenhaus in Corona-Krise

Derzeit leben im Frauenhaus fünf Bewohnerinnen und vier Kinder. Angesichts der Corona-Krise rechnet Christel Mück-Hannemann mit einer Zunahme von Fällen häuslicher Gewalt und weiteren Zufluchtsuchenden in der Einrichtung in den nächsten Wochen. „Wenn Familien mit dem Lehrplan der Kinder überfordert sind und aufeinanderhocken, wird es schnell knallen und häusliche Gewalt auf der Tagesordnung stehen.“

Trotz des Corona-Ausbruchs nimmt das Frauenhaus weiter Schutzsuchende auf: „Wir können ja eine Frau, die sich an die Polizei wendet, nicht einfach stehen lassen.“ Neue Bewohnerinnen müssen zunächst in abgetrennten Räumen für mindestens fünf Tage in Quarantäne. „Wir nehmen im Moment auch nur Frauen auf Potsdam-Mittelmark und Brandenburg auf, obwohl auch dort die Fallzahlen steigen“, sagt Christel Mück-Hannemann.

Zu den Peinigern zurückkehren

Sie ist pragmatisch. Äußerlich erschüttern lässt sich die Brandenburgerin so leicht nicht. Dazu hat sie zu viel gesehen in den knapp drei Jahrzehnten ihrer Arbeit für und mit Frauen in der Stadt, in der sie geboren und aufgewachsen ist.

Nicht selten musste sie erleben, dass die seelisch und körperlich von ihren Männern verletzten Frauen zu ihren Peinigern zurückgekehrt sind. Doch vielen der Bewohnerinnen der Schutzeinrichtung konnte Christel Mück-Hannemann und ihr Team neue Zuversicht geben, den Impuls setzen, das Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen.

„Halt, wir können etwas klären“

„Wir freuen uns immer wieder, wenn Frauen nach ihrem Auszug als Aha-Effekt merken, dass wir hier immer ein offenes Ohr für sie hatten und sie die Frauenschutzeinrichtung als gut für sich bewerten.“ Die meisten Frauen wollten so schnell wie möglich wieder ausziehen, „dann sagen wir, halt, Stopp, wir können noch einiges klären. Wir wollen den Frauen hier Sicherheit geben.“ Auch die Scham vieler Frauen spricht Christel Mück-Hannemann an, anderen einzugestehen, von Gewalt betroffen zu sein.

Dass Christel Mück-Hannemann das Credo des lebenslangen Lernens predigt, ist kein Wunder. Sie hat vier Berufe gelernt. Sie hat Maschinistin im Stahl -und Walzwerk in Brandenburg gelernt, dann Industriekauffrau, studierte Ingenieurwesen und arbeitete zwei Jahre als Transport-Technologin im Stahlwerk. „Dann hatte es sich dort erledigt wegen der Wende.“

Für Gerechtigkeit von Anfang an

In dieser Zeit begann die schon als Kind für ihren Gerechtigkeitssinn gerühmte Christel Mück-Hannemann, sich für ihre Geschlechtsgenossinnen als Vertrauensfrau einzusetzen. „Auf Frauen wurde schnell verzichtet, um Männern Arbeitsplätze zu sichern. Daraufhin verteilte ich Flugblätter, dass Frauen nicht so schnell entlassen werden durften.“ Von da „war der Sprung nicht weit zur Gründung des Unabhängigen Frauenverbandes“. Die Arbeit für mehr Frauenrechte formierte sich schnell bei Christel Mück-Hannemann als Arbeit gegen Gewalt an Frauen. Parallel studierte sie Sozialpädagogik und schloss mit Diplom ab. Es wurde ihr vierter Beruf.

Als das Frauenhaus 1992 seine Türen öffnete, warteten viele Verzweifelte darauf schon lange. So nahm die Einrichtung im ersten Jahr ihres Bestehens mit 65 Frauen und 100 Kindern etwas mehr als 2019. Im vorigen Jahr waren es 53 Frauen und 63 Kindern. 21 Plätze gab es damals, heute sind es 16 und diese waren im vorigen Jahr zu 101 Prozent ausgelastet. Notbetten gab es zum Glück.

Zwangsruhe zu Beginn

Im Arbeitskreis „Keine Gewalt gegen Frauen“ will Christel Mück-Hannemann weiter aktiv sein und dem Frauenhaus beistehen. Doch eigentlich hat sie sich jetzt zunächst Anderes vorgenommen. „Durch Corona mache ich eine Vollbremsung. Ich werde im Garten sitzen und meine Vögel beobachten, lesen.“ Die Freiheit, die sich sich nun mit fast 68 Jahren erhofft hat, muss zunächst noch warten.

Von Marion von Imhoff