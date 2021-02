Brandenburgweiter Hegetag der Angler abgesagt

Am zweiten Februarwochenende ruft der Landesanglerverband regelmäßig zur Pflege von Gewässern und Uferstreifen auf. Corona macht großen Arbeitseinsätzen einen Strich durch die Rechnung.

Die Angler kümmern sich zum Hegetag regelmäßig um die Pflege ihres Reviers, wie hier im Februar 2018 am Silokanal in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme