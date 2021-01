Groß Kreutz (Havel)

Das Land plant die Anschaffung von Drohnen für die Feuerwehren der Landkreise und kreisfreien Städte, um bei Waldbränden die Gefahrenlagen schneller bewerten zu können. Das teilt Andreas Carl, stellvertretender Pressesprecher des brandenburgischen Innenministeriums, mit. Zugleich erteilt das Land eine Absage auf Förderung dieser Technik auf Gemeindeebene.

Die Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) plante bisher die Anschaffung einer Drohne zur leichteren Bekämpfung von Waldbränden. Dafür hofft Bürgermeister Reth Kalsow ( CDU) auf eine Förderung durch das Land Brandenburg und macht dies zur Bedingung des Kaufs einer Drohne. Förderanträgen von Gemeinden erteilte Andreas Carl am Dienstagabend nun eine Absage. Geplant sei vielmehr eine mögliche Ausstattung der Landkreise und kreisfreien Städten mit Drohnen für die Feuerwehren. Einen genauen Zeitplan, wann dies erfolgen könnte, gebe es indes nicht, so Carl. Klar aber sei, dass diese Drohnen „nicht bis in die kleinsten Feuerwehren verteilt werden können“, so der Ministeriumssprecher.

Drohnen-Trupps der Feuerwehren

Jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt sollen Feuerwehrleute zu Drohnen-Trupps ausbilden und entsenden können. Dazu jedoch muss zunächst die Katastrophenschutzverordnung novelliert werden. Kosten sollen die „leistungsstarken“ Drohnen nach Ministeriumsangaben rund 30.000 Euro. Im Klartext bedeutet das, dass es in den Kreisen und in Potsdam, Brandenburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder) Spezialkräfte der Feuerwehr geben soll, die bei Bränden mit Drohnen die Brandbekämpfer am Boden unterstützen werden.

Zunächst sah es für Anträge wie den Groß Kreutzer gut aus. Der Grund: In der Förderkonzeption für den Brandschutz 2019/2020 sei die grundsätzliche Möglichkeit geschaffen worden, neben der Beschaffung von Fahrzeugen auch technische Ausstattung zu erwerben, so Carl. Dazu gehörten auch Drohnen. Doch aus dem Fördertopf wurden vor allem Fahrzeuge für die Waldbrandbekämpfung und Hochleistungspumpsysteme beschafft. Zudem wurden Wärmebildkameras, Notstromaggregate und Netzersatzanlagen in die Förderung aufgenommen. Für Drohnen reichte das Geld des millionenschweren Fördertopfes der Periode 2019/2020 nicht mehr.

Menschen in Not orten

Die Drohnen sollen die Waldbrandlagen aus der Luft aufklären und Informationen in Echtzeit liefern, Glutnester aufspüren und beim Orten von Menschen und Tieren in Not helfen.

Zu Anträgen wie dem der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) sagt Andreas Carl, Drohnen könnten diese natürlich beschaffen, jedoch komme eine Förderung durch das Land auf kommunaler Ebene derzeit nicht in Betracht.

Der Bürgermeister der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) indes sagte, die Gemeinde habe im September 2019 einen Förderantrag für eine Drohne beim Innenministerium gestellt. Zwei Monate später sei die Antwort gekommen, eine 50-prozentige Förderung sei grundsätzlich möglich, das Land arbeite aber an einem Konzept zur Beschaffung einheitlicher Technik. „Seitdem haben wir mehrmals nachgefragt, aber keine Rückantwort erhalten“, so Kalsow. Die Antwort dürfte er nun mit der Stellungnahme des Ministeriums haben.

Von Marion von Imhoff