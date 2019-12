Brandvital hat Insolvenz angemeldet

Rietz

Das Sanitätsunternehmen Brandvital hat vor wenigen Tagen Insolvenz beantragt. Die Firma aus dem westfälischen Schwerte unterhält an der Grenze zwischen Brandenburg/Havel und Rietz noch einen Lager- und Logistikstandort ohne Kundenverkehr.

Das war vor Jahren noch ganz anders. Das auf den Handel mit Krankenfahrstühlen spezialisierte Vorgänger-Unternehmen Schulte-Derne beschäftigte vor gut zehn Jahren etwa hundert Menschen, darunter auch behinderte Frauen und Männer.

Geschäftsführer tot aufgefunden

Das Sanitätshaus Brandvital mit bundesweiten Filialen ist nun aber in wirtschaftliche Turbulenzen geraten. Aus dem Unternehmen heraus sei ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt worden, bestätigt Holger Voskuhl den in Dortmund erscheinenden Ruhrnachrichten.

Voskuhl ist projektbezogener Pressesprecher von Rechtsanwalt Horst Piepenburg aus Düsseldorf, den das Amtsgericht Hagen am 11. Dezember zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt hat.

Nur etwa eine Woche später wurde Brandvital-Geschäftsführer Wolfgang Geers (75) tot in seinem Wohnort aufgefunden worden. Der Dortmunder Unternehmer war vor allem mit „ Geers Hörakustik“ erfolgreich gewesen.

Einschnitt vor drei Jahren

Das Reha-Technikunternehmen Brandvital hatte seine Niederlassung im Rietzer Gewerbegebiet vor knapp drei Jahren entscheidend gestutzt. Einige der etwa hundert Beschäftigten klagten vor dem Arbeitsgericht Brandenburg/Havel gegen ihre Kündigungen.

Der Brandenburger Standort schreibe „rapide roten Zahlen“, begründete das Unternehmen die Zentralisierung in Schwerte und die Reduzierung der Brandenburger Niederlassung zu einem Lagerstandort mit personeller Minimalbesetzung.

Im Juli 2014 erst hatten die Sanitätshäuser Spanke und Schulte-Derne sich zur Firma Bandvital mit 370 Mitarbeitern an zwanzig Standorten zusammengeschlossen. Zwei Jahre später der Einschnitt erst mit den vielen Entlassungen und dann mit der Schließung des Ladengeschäfts in der Hauptstraße.

Anfänge 1987 in Klein Kreutz

Zur Vorgeschichte: Der angesehene Brandenburger Unternehmer Norbert Lautsch hatte sich 1987 als Zweiradtechnik-Kleinunternehmer in Klein Kreutz selbstständig gemacht und das Unternehmen Schulte-Derne in den folgenden beiden Jahrzehnten zum Erfolg geführt. Lautsch ging deutlich vor der Fusion in den Ruhestand.

Von Jürgen Lauterbach