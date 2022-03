Brandenburg/H

Die Corona-Pandemie hält Deutschland und die Welt seit mehr als zwei Jahren in Atem und hat den Alltag von allen stark verändert. Der medizinischen Forschung ist es innerhalb kürzester Zeit gelungen, Impfstoffe zu entwickeln, die vor den teilweise gravierenden gesundheitlichen Folgen einer Corona-Infektion schützen.

Während sich die Mehrheit der Deutschen für eine Impfung entschieden hat, sind einige Menschen aufgrund der neuen Wirkweise der Impfstoffe verunsichert. Gleichzeitig stehen immer neue Virus-Varianten und Infektionswellen dem Wunsch nach einer Lockerung der Corona-Maßnahmen gegenüber. Wie also geht es weiter? Braucht Deutschland eine Impfpflicht oder legt man die Impfung in die Hände des Einzelnen?

Professor Frank Torsten Hufert ist Ärztlicher Direktor des Instituts für Mikrobiologie und Virologie der MHB. Quelle: Foto: Rüdiger Böhme

Bei der Suche nach einer Lösung aus diesem Dilemma ist in den vergangenen Wochen und Monaten sehr kontrovers über eine allgemeine Impfpflicht in Öffentlichkeit und Bundestag diskutiert worden. Dieser Diskussion will sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede öffentlich stellen.

Um für alle Interessierten auf die wichtigsten Argumente aus Politik und Wissenschaft dazu einzugehen, lädt Sonja Eichwede am Donnerstag, 10. März, um 19.30 Uhr zu einem Onlineforum ein, das den Titel trägt: „Impfpflicht und Freedom-Day? – Die richtigen Schritte im Kampf gegen Corona“. Die Bundestagsabgeordnete spricht dort mit Universitätsprofessor Frank Torsten Hufert von der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Dessen Fachgebiet sind Mikrobiologie und Virologie.

Moderiert wird die Veranstaltung von Benno Rougk, dem Leiter der Brandenburger MAZ-Redaktion. Wer will, ist eingeladen, der Veranstaltung online zu folgen und mit zu diskutieren. Beitreten kann man der Diskussion hier.

bit.ly/ForumImpfpflicht

Von MAZ