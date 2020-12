Brandenburg/H

Weil er betrunken war, machte sich ein Unfallfahrer in Brielow am Freitagnachmittag aus dem Staub. Die 40 Jahre alte Fahrerin eines Volvo meldete sich kurz darauf bei der Polizei. Sie hatte gesehen, wie ein Citroën beim Ausparken gegen ihren geparktes Auto gefahren war.

Dieser Unfallfahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Durch Beobachtungen und Befragungen von Zeugen fand die Polizei das Kennzeichen des Verursachers heraus.

2,64 Promille

Zunächst trafen die Beamten bei der Überprüfung der Halteranschrift ganz in der Nähe auf den 18 Jahre alten Beifahrer des Unfallfahrers. Der junge Mann äußerte den Verdacht, dass sein 37 Jahre alter Bekannter das Auto offensichtlich stark betrunken gefahren hat.

Diesen Mann traf die Polizei zu Hause in Radewege an. Der Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,64 Promille, sodass eine Blutprobe erforderlich wurde. Am Auto entstanden 2000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Von MAZ