Mehrere Eltern, Kinder und Erzieherinnen aus zwei Kitas sind in Teltow mit der hochansteckenden britischen Corona-Variante B.1.1.7 infiziert, rund 100 Kinder sind als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Zwei Erzieherinnen der Kita Rappelkiste zeigten laut Gesundheitsamt am 14. Februar erste Corona-Symptome. Während eine der beiden am darauffolgenden Montag einen PCR-Test machen ließ, entschied sich die andere, Schmerzmittel zu nehmen und zur Arbeit zu gehen. Erst am Donnerstag, dem 18. Februar, machte auch sie einen Test, der am nächsten Tag als positiv gemeldet wurde. Detail am Rande: Eine Nachbarin der Erzieherin, mit der sie intensiven Kontakt hat, ist ebenfalls positiv – nachweislich mit der britischen Variante.

In der Kita Rappelkiste sind Erzieherinnen, Eltern und mindestens ein Kind von der britischen Mutation betroffen. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Seitdem hat sich das Virus in der Krippengruppe der Kita ausgebreitet: Mindestens drei Erzieherinnen und drei Kinder sowie mehrere Elternteile wurden schon positiv getestet. Laut Landkreis ist für die Erzieherinnen und ein Kind zumindest mittels einer speziellen PCR die Infektion mit der britischen Variante nachgewiesen. Sequenzierungen sind erfolgt oder angewiesen. 22 Kinder und sechs Erzieherinnen sind hier in Quarantäne.

Auch eine Erzieherin in der Kita Pusteblume ist von B.1.1.7 betroffen. Sie hat sich wohl bei ihrer Mutter, einer Erzieherin der Kita Rappelkiste, angesteckt, mit der sie zusammenlebt. Auch die anderen Mitglieder ihres Haushaltes wurden positiv getestet, so das Gesundheitsamt. In der Pusteblume sind 41 Kinder sowie fünf Erzieherinnen in Quarantäne. Zwei weitere Coronafälle gibt es unter den Erzieherinnen im Stubenrauch-Hort – 38 Kinder sind in Quarantäne. Ob hier ein Zusammenhang mit dem B.1.1.7-Cluster besteht, ist nicht erwiesen.

Kinder- und Jugendeinrichtung von Corona betroffen 19 Neuinfektionen meldete der Landkreis Potsdam-Mittelmark gestern. Fünf neue Fälle gibt es in Teltow, vier in Beelitz, drei in Kleinmachnow. Ein Todesfall wurde aus dem Amt Beetzsee gemeldet. Die Inzidenz wurde vom Land mit 48 angegeben. Am Donnerstag betrug sie noch 60,03. In der vollstationären Kinder- und Jugendeinrichtung Ferch wurde eine Mitarbeiterin positiv auf Corona getestet. Hier werden sieben Kinder und Jugendliche von zehn direkten Mitarbeitern betreut. Die Quarantäne wurde angeordnet, Kinder und Beschäftigte wurden isoliert.

Auch zahlreiche Eltern sind betroffen. Viele haben sich aufgrund ihrer Symptome schon testen lassen: Sie klagen über heftige Kopfschmerzen, große Erschöpfung, Husten und den kompletten Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. Hier gibt es auch mindestens einen nachgewiesenen B.1.1.7-Fall, andere Ergebnisse sind noch ausständig.

Viele von ihnen fühlen sich allein gelassen: Es gebe keine Hilfe, keine Empfehlungen vom Gesundheitsamt, etwa wann man zum Arzt gehen oder sich testen lassen sollte. Ein Elternteil kritisiert, dass nicht näher nachgeforscht werde: „Wer nicht testet, findet auch nichts.“

Und die Geschwisterkinder?

Für Frust sorgt auch, dass Geschwisterkinder als K2-Kontakte noch immer in Kita und Schule gehen dürften. Es könne eben nichts angeordnet werden, wofür es keine Rechtsgrundlage gebe, habe es geheißen. Der Träger hat unterdessen die Eltern gebeten, die Kinder zu Hause zu lassen. Ein Wunsch, dem ihres Wissens nachgekommen wurde, so Haller. Sie geht davon aus, dass noch mehr Infektionen in den drei Einrichtungen auftreten werden.

Daher wurden hier am Freitagmorgen alle Mitarbeiterinnen von Teams des Schnelltestzentrums der Kleinmachnower Kammerspiele getestet. Ergebnis: alle negativ. „Wir sind sehr froh und erleichtert“, so Katrin Lippisch vom Eigenbetrieb. Ab nächster Woche werden die Mitarbeiter aller Einrichtungen des Eigenbetriebes nicht nur wie bisher am Dienstag, sondern auch am Freitag auf Corona überprüft. Dass dies nicht sofort geschah, lag bei 250 Mitarbeitern schlicht an der Zeit.

Alle Varianten im Landkreis

Insgesamt lagen im Landkreis bis Freitag 20 Befunde mit Hinweis auf eine Variante des SARS-CoV-2-Virus vor. Dabei sind aber noch nicht alle hier aufgeführten enthalten. Für acht Sequenzierungen fehlen noch die Ergebnisse.

Bei sechs der 20 Proben wurde das gesamte Genom sequenziert. in drei Fällen wurde hier die britische Variante nachgewiesen (B.1.1.7), in weiteren drei Fällen wurde keine besorgniserregende Variante festgestellt. Die restlichen 14 Befunde stammen aus geeigneten PCR-Untersuchungen. Hier gab es dreimal Hinweise auf die südafrikanischen Virusvariante, B.1.351, elfmal wurde die britische Mutation angezeigt.

Sequenzierungen werden bei Verdacht auf das Vorliegen einer besorgniserregenden Variante angefordert, sofern sich das verfügbare Probenmaterial dafür eignet und es noch im Labor vorhanden ist. Wenn eine PCR ein entsprechendes Ergebnis hat, wird immer auch eine Sequenzierung angestrebt.

