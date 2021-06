Potsdam-Mittelmark

Yara Hoffmann trinkt sie am liebsten warm und mit Honig oder Kakao, verrät die 11-Jährige. Die Grundschülerin greift regelmäßig zum Glas Kuhmilch, weil sie ihr besonders gut schmeckt, so wie auch ihrem drei Jahre jüngeren Bruder Thiago. Am 1. Juni wird der Internationale Tag der Milch begangen, der 2001 von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde.

Zur Galerie Am Weltmilchtag erzählen Menschen aus Potsdam-Mittelmark, warum sie gerne Milch trinken und vor allem auch, wie sie das weiße Getränke am liebsten genießen. Und es gibt Mittelmärker, die bewusst auf Kuhmilch verzichten und leckere Alternativen gefunden haben.

Die 12-jährigen Maja Wehmeyer genießt jeden Tag Milch und das am liebsten kalt. „Das schmeckt mir so am besten.“ Doch nicht nur Kindern genießen das weiße Getränk – auch Erwachsene greifen gerne zur Kuhmilch. „Ich trinke regelmäßig Frischmilch, und zwar kalt aus dem Kühlschrank – ohne Schnickschnack“, sagt Marko Wilke, der das flüssige Lebensmittel auch gut verträgt. „Im Sommer ist kalte Milch genauso erfrischend wie Wasser.“

Bereits in der Schule hat der Borkheider zur Kuhmilch gegriffen. „Ich habe gern die Vanillemilch getrunken“, verrät Marko Wilke. An die leckere Schulmilch in der ersten Frühstückspause kann sich auch Carolin Hauer noch genau erinnern. „Am besten ging der Kakao“, sagt die ITBA-Leiterin der Brücker Grundschule. Dieses Angebot gibt es aber schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Vielleicht sei die Nachfrage bei den Eltern für Schulmilch nicht mehr so groß, so ihre Vermutung. Festgestellt hat Carolin Hauer aber, dass sich das Trinkverhalten der Grundschüler verändert hat. „In den Schulmappen findet man süße Sachen, wie Brause oder Säfte.“

Spannende Zahlen rund um die Milch 2008 gab es im Landkreis Potsdam-Mittelmark 54 Betriebe mit Milchkühen. 2020 waren es 52. 2008 gab es im Landkreis knapp 13.000 Milchkühe in landwirtschaftlichen Haltungen. 2020 sind es etwa 11.800. Eine Kuh gibt durchschnittlich pro Tag 22 Liter Rohmilch. Das entspricht 22 Liter Trinkmilch oder 22 Kilogramm Joghurt oder fünf Kilogramm Quark oder drei Liter Sahne oder 2,2 Kilogramm Käse oder 1,25 Kilogramm Butter.

Zum Thema Kuhmilch gibt es auch kritische Stimmen, die sich bewusst gegen den Verzehr des Calcium-Lieferanten entschieden haben. „Die Produktion von Kuhmilch ist hinsichtlich der Haltungsbedingungen der Tiere bedenklich. Daher sollte man den Genuss von Milch reduzieren“, so Romy Schönfeld. Ihre Familie greift gern zu Hafer- und Mandelmilch, die im Müsli oder Kaffee landet. „Wir sind bereits seit längerer Zeit auf den Geschmack gekommen. Dabei achten wir auch hier darauf, dass diese Milch ökologisch angebaut wird“, erklärt die Borkheiderin.

Doch auch nicht alle vertragen Kuhmilch und müssen zu Alternativen greifen. Doreen Mika und ihre Familie haben auf Empfehlung des Kinderarztes auf Hafer- und Dinkelmilch umgestellt, da ihre Tochter oft über Bauchschmerzen klagte. Kuhmilch war ein wahrscheinlicher Auslöser für die körperlichen Beschwerden, so die zweifache Mutter. Das fehlende Calcium aus der Kuhmilch kompensiert die Familie durch das Essen von Nüssen. „Außerdem kaufen wir vorwiegend mit Calcium zugesetzte Pflanzengetränke wie Hafer- und Dinkelmilch ein.“

34 Cent für einen Liter Milch

Obwohl knapp 25 Millionen Deutsche täglich zu Milchprodukten der Kuh greifen, steckt das weiße Nahrungsmittel in der Krise. „Die Milchpreise schwanken auf einem niedrigen Niveau“, erklärt Silvia Wernitz, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark, das Problem. Aktuell liege der Liter Milch bei 34 Cent. Das schwanke aber von Molkerei zu Molkerei, so Wernitz weiter. „Das ist der Grundpreis. Hinzukommen noch Fett- sowie Eiweißzuschläge.“

Die Milchbauern bräuchten mindestens einen Grundpreis von 40 Cent. Der niedrige Milchpreis habe bereits dazu geführt, dass Betriebe in den letzten Jahren aus der Produktion ausgestiegen sind – auch, weil sie keine notwendigen Investitionen vornehmen konnten, so Wernitz weiter. „Wir brauchen neue lichtdurchflutete und gut belüftete Ställe. Viele Betriebe haben das auch gemacht, aber wenn der Preis für die Milch nicht stimmt, dann können keine Reserven für solche Investitionen angeschafft werden. In diesem Dilemma sind wir.“

Silvia Wernitz, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark Quelle: René Gaffron

Der Kreisbauernverband des Landkreises würde sich wünschen, dass es vernünftige Abnahme-Verträge mit fest zugesagten Preisen gibt. „Es muss ein faires und auskömmliches Vertragsniveau annehmen, sodass jeder in dieser Kette – von Lebensmitteleinzelhandel über die Molkerei bis zum Bauer – seinen Preis erzielt“, so Silvia Wernitz, die auch die Weltmarktsituation im Blick hat.

Mit den großen Milchbetrieben von Neuseeland bis Kanada müsse man mithalten. „Das fällt uns aber immer schwerer, weil wir hier unter zu hohen Kosten herstellen“, so die Geschäftsführerin. Man produziere in Deutschland unter anderen Bedingungen und müsse hohe Umweltauflagen erfüllen. „Das machen wir auch gerne, aber das muss sich auch im Preis widerspiegeln.“

Von Johanna Uminski