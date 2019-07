Brück

Mehr als 100 Leute haben sich bei der dritten Typisierungsaktion in Brück während der „Titanen der Rennbahn“ am Wochenende für die an Blutkrebs erkrankte fünfjährige Elaine typisieren lassen. Initiiert hat das Ganze die Brücker Erntekönigin Julia Köpernick, die im Internet auf die Aktionen in Bad Belzig und Potsdam aufmerksam geworden war.

„Ich dachte mir, dass bei den Titanen viele Leute aus ganz Deutschland zusammenkommen, habe Kontakt zu Pfarrer Helmut Kautz und Thomas Haseloff aufgenommen, die sofort von der Idee begeistert waren“, berichtet die 29-Jährige, die sich bereits vor zwei Jahren typisieren lassen hat.

Weiterer Chemoblock abgeschlossen

„Ich dachte mir, wenn ich schon nicht mehr machen kann, dann möchte ich wenigstens so helfen“, erklärt die Brückerin ihr soziales Engagement. „Das war eine spontane und tolle Idee“ ergänzt Alexandra Rathod, die Oma von Elaine.

Das Mädchen hat im Freiburger Klinikum einen weiteren Chemoblock abgeschlossen. „Ihr ging es in den letzten Tagen gut, allerdings gehen ihre Blutwerte jetzt in den Keller, sodass wir aufpassen müssen, dass sie sich nirgends ansteckt. Das ist nun eine ganz sensible Zeit. Elaine darf auch das Zimmer nicht verlassen“, so die Borkheiderin abschließend.

Am Ende haben sich in der Titanenarena 111 Menschen typisieren lassen. Quelle: Johanna Uminski

Da das kleine Mädchen aufgrund der Chemotherapie zu viel Gewicht verloren hat, erhält sie zusätzlich eine künstliche Ernährung. Zur Erholung stehen dem fünfjährigen Mädchen zwei Wochen zur Verfügung. Dann folgt voraussichtlich der nächste Chemoblock.

„Jeder, der kommt und sich typisieren lässt, bedeutet für Elaine eine neue Chance. Es wird in der weltweiten Datenbank gesucht. Leider wurde noch nichts gefunden. Für die Leute ist es nur ein Wattestäbchen, für Elaine hängt ihre Zukunft davon ab“, sagt Alexandra Rathod.

