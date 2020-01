Gastronomenfamilie plant altersgerechte Wohnungen für Borkheide

Borkheide

Die Gerüchteküche brodelte in Borkheide schon seit einer Weile. Nun haben Toni Rüde-Mösenthin und seine Familie, Inhaber des Hotels und Restaurants „ Fliegerheim“ im Ort, ihre Ideen im jüngsten Ortsentwicklungsausschuss vorgestellt.

Sobald die Baugenehmigung des Bauamts ins Haus flattert, wolle man mit dem Bau eines zweieinhalb stöckigen Wohnkomplexes mit 14 Wohnungen in der Schäper/Ecke Friedrich-Engels-Straße loslegen, berichtet Stephan Rüde-Mösenthin auf MAZ-Anfrage.

Zur Galerie Auf einem 3300 Quadratmeter großen Grundstück planen die Inhaber des „Fliegerheims“ ein Mehrfamilienhaus. 14 neue Wohnungen zwischen 60 und 130 Quadratmetern Größe sollen dort entstehen.

Nach zwei aufeinanderfolgenden Ablehnungen sowie einer Vor-Ort-Besichtigung des Bauamtes sei man nun guter Dinge. Den dritten Bauantrag zum Bauvorhaben hat die Familie Ende Januar eingereicht und dabei vor allem die Höhe des geplanten Bauobjektes verändert. Ein Punkt, den das Bauamt bisher bemängelte. „Ich habe jetzt ein gutes Bauchgefühl. Jetzt müssen wir abwarten.“

Zunehmend Anfragen von Borkheider Einwohnern

Lange Zeit wusste Familie Rüde-Mösenthin nicht, was sie mit dem rechteckig geschnittenen, 3300 Quadratmeter großen Grundstück anfangen soll. Auf die Idee des Mehrfamilienhauses seien sie gekommen, nachdem zunehmend Anfragen von Borkheider Einwohnern kamen, die auf der Suche nach Wohnungen im Ort waren, berichtet der Fliegerheim-Besitzer.

„Für einige ältere Leute ist es ein Problem, wenn sie aus Altersgründen ihr Haus und Garten nicht mehr bewirtschaften können, die Kinder aber weggezogen oder verstreut sind. Viele wollen Borkheide aber nicht verlassen.“

Neues Mehrfamilienhaus ist wichtig für den Ort

Vom geplanten Bauvorhaben zeigt sich Andreas Kreibich begeistert. „Das ist eine super Sache und wichtig für unseren Ort“, sagt der Borkheider Bürgermeister. Das sei auch der Tenor im gesamten Ausschuss gewesen, sagte Kreibich. Auch wenn Borkheide dafür prädestiniert sei, aber nicht jeder wolle ein Haus bauen.

„Es gibt Menschen, die kein Haus haben möchten, aber gerne in Borkheide wohnen. Es gibt aber auch diejenigen, die nicht mehr so mobil sind und eine Mietwohnung suchen.“ 15 bis 20 gemeindeeigene Mietwohnungen befinden sich im Finkenhain sowie im Haus am Flugplatzgelände, sagte der Ortschef.

So könnte der neue Wohnkomplex mit insgesamt 14 Wohnungen in der Schäper Straße Ecke Friedrich-Engels-Straße in Borkheide aussehen: Die Sicht von hinten. Quelle: Johanna Uminski

Der geplante Wohnkomplex soll voll unterkellert sein und altersgerecht gebaut werden. „Das Haus hat zwei Aufzüge. Alle Räume verfügen über ein Fenster sowie jede Wohnung über einen Balkon oder eine Terrasse.“ Neben der modernen Heiztechnik sowie einer Solaranlage, erfülle der Wohnkomplex alle Wärme- und Schallschutzverordnungen, sagt der Hotel- und Restaurantinhaber.

„Jede Wohnung hat eine Fußbodenheizung.“ Doch der eigentliche Clou steckt vor allem in der modernen Technik. So soll es auf dem hauseigenen Parkplatz eine Elektroladestation für E-Autos geben sowie im Kellergeschoss des Hauses eine Ladestation für E-Fahrräder, berichtet Rüde-Mösenthin.

Fläche um das Haus soll naturbelassen bleiben

Architektonisch soll sich das Gebäude im Gesamtbild des Ortes einfügen. „Wir wollen ordentlich bauen und keinen modernen Klotz hinstellen. Es sollen sich auch die Leute daran erfreuen, die nicht in dem Haus wohnen. Gerade auch, weil das Haus sich am zentralen Punkt im Ort an der Hauptstraße präsentiert.“

Und noch etwas ist der Familie wichtig. „Wir wollen so wenig Bäume wie möglich fällen und das Mehrfamilienhaus auf einer Grundfläche von 500 Quadratmetern bauen. Die Fläche um das Haus herum soll, soweit wie möglich, naturbelassen bleiben.“ Über die Investitionshöhe des Bauvorhabens schweigt der Investor. Nur so viel verrät er: „Der Kreditantrag ist bei verschiedenen Banken gestellt.“

Von Johanna Uminski