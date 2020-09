Amt Brück

Die Zahl der Flüchtlinge im Amt Brück hat sich binnen vier Jahren stark reduziert. Derzeit wohnen nach Angaben von Amtsdirektor Marko Köhler noch 27 Männer, Frauen und Kinder aus Kriegs- und Krisenregionen im Amtsbereich. 2016 waren es noch gut 600 Geflüchtete, die Obdach gefunden haben. 2017 waren es 250 Betroffene. Die Menschen wohnten damals im früheren Bürogebäude und in so genannten Low-Cost-Häusern auf dem Gelände der Firma Feilmeier im Gewerbegebiet Brück und in Häusern der Fläming-Kaserne auf dem Truppenübungsplatz Lehnin.

Jeweils elf Geflüchtete leben derzeit in Brück und Golzow, drei sind es in Borkwalde und jeweils ein Flüchtling wohnt in Borkheide und Neuendorf. In Golzow wohnen vier Paare und Familien in einem vom Landkreis erworbenen Gebäude.

Bessere Abstimmung gefordert

Köhler fordert den Landkreis Potsdam-Mittelmark dazu auf, im Zusammenhang mit der Unterbringung der Menschen das Gespräch mit den Kommunen zu suchen. Dazu habe es jetzt ein Gespräch zwischen dem Landkreis, der Amtsverwaltung und den ehrenamtlichen Bürgermeistern der Stadt Brück und der Gemeinde Golzow gegeben. „Der Landkreis Potsdam-Mittelmark wurde dringlich gebeten, die Gemeinden künftig in die Überlegungen zur Unterbringung von Geflüchteten einzubinden“, sagte der Amtsdirektor der MAZ.

„Durch eine rechtzeitige Einbindung der jeweiligen Gemeinde können Missverständnisse vermieden, Synergieeffekte erreicht und auf wesentliche infrastrukturelle Besonderheiten eingegangen werden“, so Köhler weiter.

Kritik aus Golzow

Hintergrund war auch die Debatte im Golzower Gemeinderat über Flüchtlingsfamilien in dem Ort, die für ihre Kinder auf Kitaplätze warten. In Golzow gibt es derzeit – wie im gesamten Amt Brück –einen Mangel an Kindergartenplätzen. Zudem gab es Unmut im Gemeinderat, dass eine gerade frisch zugezogene Familie nach dem Erlangen eines Aufenthaltsstatus wieder wegzieht. So sei eine Integration nicht möglich. Man wolle kein „Durchlauferhitzer“ sein, so der Tenor.

Köhler sagte nun, „es ist unbestritten, dass den vor Krieg und Verfolgung geflüchteten Menschen unsere Hilfe zuteil werden sollte“. Dabei sei auf „nachhaltige Integration abzuzielen“. Das könne seines Erachtens nur dann gelingen, „wenn Familien mit entsprechendem Aufenthaltsstatus in das Gemeindeleben eingegliedert werden. „Sammelunterkünfte, sowie Unterkünfte als Durchlaufstation führen nicht zur Integration dieser Familien.“

Aufruf zu ehrenamtlicher Hilfe

Zudem solle der Landkreis in den Kommunen auch nach geeigneten gemeindeeigenen Gebäuden nachfragen als Wohnraum für Geflüchtete. In Golzow wäre das etwa der frühere Altenhof gewesen. Mittlerweile stehe dieser aber dafür nicht mehr zur Verfügung, so Köhler weiter. Tatsächlich sucht die Gemeinde Golzow noch nach einer Nutzung für das Gebäude.

Der Amtsdirektor ruft auch dazu auf, den Geflüchteten ehrenamtlich zur Seite zu stehen. Es helfen den Geflüchteten auch Sozialarbeiter von freien Trägern. „Zusätzlich ist ehrenamtliche Arbeit vor Ort für die geflüchteten Personen für die Eingliederung von enormer Bedeutung und wird immer gern angenommen“, sagte Köhler. „Wie nötig diese Hilfe ist, hängt jeweils vom Einzelfall ab.“

Von Marion von Imhoff