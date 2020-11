Linthe

Nicht schlecht staunten Polizeibeamte am Montagabend, als sie nach einem Hinweis von Zeugen in Linthe auf einen sehr stark alkoholisierten Autofahrer trafen. Dieser war den Anrufern gegen 21.45 Uhr am Autohof in der Westfalenstraße durch seinen schwankenden Gang aufgefallen. Trotz einer Mund-Nasen-Bedeckung wies der Mann zudem starken Atemalkohol auf.

Geistesgegenwärtig sprachen die Zeugen den Mann an, der sich jedoch nicht weiter äußerte. Unterdessen wollte er seine Fahrt in einem VW Golf fortsetzen. Eine aufmerksame Passantin hielt den Mann aber auf. Sie nahm ihm die Fahrzeugschlüssel ab und verhinderte so die Weiterfahrt.

Der von der alarmierten Polizei durchgeführte Atemalkoholtest ergab „einen unglaublichen Wert von 4,66 Promille“, berichtete Cornelia Hahn, eine Sprecherin der Polizeidirektion West, am Dienstag. Nach erfolgter Blutprobe musste der Mittelmärker „zur medizinisch kontrollierten Ausnüchterung über Nacht im Krankenhaus Bad Belzig bleiben“, heißt es.

Nach dem besonderen Fall bedankt sich die Polizeiinspektion Brandenburg bei den Anrufern und der Passantin, „die so couragiert gehandelt und damit auch Schlimmeres verhindert hat“.

Von MAZ