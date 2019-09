Golzow

Zu einem tragischen Ereignis ist es am Montag um 14.48 Uhr in der Hauptstraße in Golzow gekommen. Eine Frau lag neben ihrem Fahrrad auf der Straße. Ersthelfer kümmert sich um die 57-Jährige und alarmierten Hilfe. Ein kurz darauf eintreffender Notarzt versuchte vergeblich, die Frau zu reanimieren. Er konnte dann nur noch den Tod feststellen.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Da die Frau keine Verletzungen aufwies, die auf einen tödlichen Sturz hinweisen, geht die Polizei davon aus, dass die Radlerin wegen gesundheitlicher Probleme zusammengebrochen war. Auch ein Verbrechen oder ein Unfall schließt die Polizei nach Angaben einer Sprecherin aus.

Von MAZ