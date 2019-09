Borkheide

Eine 80-jährige Seniorin wollte am Dienstagmittag in einem Supermarkt in der Borkheider Friedrich-Engels-Straße eine Strumpfhose klauen – und wurde erwischt. Sie hatte zuvor nur einen Teil der Waren aus ihrem Einkaufswagen auf das Kassenband gelegt und die Strumpfhose direkt in ihren Einkaufsbeutel gesteckt.

Die Kassiererin hat den Diebstahl bemerkt und die Rentnerin angesprochen. Daraufhin schubste die 80-Jährige die Angestellte mit ihrem Einkaufswagen zur Seite, beleidigte sie und floh zu ihrem Auto. Der Täterin war bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot für den Supermarkt ausgesprochen worden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZ