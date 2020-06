A 9: Abfahrten Brück und Niemegk gesperrt

Brück/Niemegk

Wichtig für Autofahrer im Hohen Fläming: Am Dienstag, 30. Juni, und Mittwoch, 1. Juli, kommt es zu Einschränkungen, wenn sie die A 9 nutzen wollen. Das hat der Landesstraßenbetrieb am Montag mitgeteilt.

An beiden Tagen werden an den Anschlussstellen Brück und Niemegk neue Fahrbahnmarkierungen aufgebracht. Dabei kommt es zu Behinderungen und kurzzeitigen Sperrungen: am Dienstag an der Abfahrt Brück in Richtung Berlin und an der Abfahrt Niemegk in Richtung München; am Mittwoch an der Abfahrt Niemegk in Richtung Berlin.

Von René Gaffron