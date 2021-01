A9 zwischen Beelitz und Brück: Reifenteile demolieren viele Fahrzeuge     

Brück

Zu gefährlichen Geschossen geworden sind Trümmerteile eines Lkw-Reifens auf der Autobahn 9. Zwischen den Anschlüssen Beelitz und Brück in Richtung Leipzig hatte es am Mittwochabend gegen 17.35 Uhr an einem Sattelzug während der Fahrt einen Reifenplatzer gegeben.

Daraufhin flogen Teile des aufgelösten Pneus über die dreispurige Piste. Dadurch sind fünf weitere Fahrzeuge beschädigt worden. Zwei Kleintransporter und drei Autos fuhren über die Teile oder wurden durch herumfliegende Stücke beschädigt.

Anzeige

Diese getroffenen Wagen blieben aber weiter fahrbereit. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf gut 5000 Euro, schätzt die Polizei ein. Sie nahm eine Unfallanzeige auf.

Von MAZ