Abgespeckte Variante für Wohngebiet am Linther Sportplatz

Linthe

Schon seit fast vier Jahren plant die Gemeinde Linthe ihr neues Wohngebiet am Sportplatz. Nach vielen Verzögerungen soll es nun tatsächlich bald losgehen. Allerdings musste der Bebauungsplan nach einer ersten Runde zur Beteiligung von Behörden und der Öffentlichkeit nun noch einmal geändert werden.

Das Plangebiet ist deutlich verkleinert worden auf zunächst circa 13 Grundstücke. Zehn davon liegen auf Land der Gemeinde. Ursprünglich sollte das neue Wohngebiet am Sportplatz mal 40 Grundstücke hergeben. Probleme gab es nun jedoch mit dem Bergrecht. Das gelte noch bis zum Jahr 2032 für südliche Areale des erwogenen Baugebietes am Lerchenweg und der Landesstraße 85 in Nachbarschaft der ehemaligen Kiesabbaugebiete.

Anzeige

Bergamt geht noch nicht mit

Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe teilte der Gemeinde in seiner Stellungnahme zum bisherigen B-Plan mit, dass eine andere Nutzung für den südlichen Teil des Plangebietes aufgrund des existierenden Planfeststellungsbeschlusses für die „Kiessandtagebaue Linthe II“, derzeit nicht genehmigt werden könne.

Im südlichen Linther Plangebiet an Lerchenweg und L85 blockiert Bergrecht noch ein größeres Wohngebiet. Quelle: Thomas Wachs

Daher liegt nun eine abgespeckte Variante für das Baugebiet auf dem Tisch. „Entsprechend ist die Zufahrt zum neuen Wohngebiet im ersten Schritt nur noch vom Nicheler Weg her geplant“, erklärt Bürgermeisterin Sigrid Klink ( CDU) gegenüber der MAZ. Die Ortschefin geht davon aus, dass der umgearbeitete B-Plan noch dieses Jahr neu zum Beschluss vorliegen wird.

Große Nachfrage aus dem Dorf

Der südliche Teil zur Landesstraße hin könne in einem späteren Verfahren gesondert realisiert werden. Die spätere Erschließung werde aber schon jetzt in der Planung des nördlichen Bereiches berücksichtigt.

Die Gemeinde registriere eine große Nachfrage für Baugrundstücke.Gerade auch von Bewohnern des Dorfes selbst. „Es wäre schön, wenn wir es hinbekommen könnten, dass die Einheimischen bei der Vergabe der kommunalen Grundstücke zum Zuge kommen“, sagt Sigrid Klink der MAZ.

Von Thomas Wachs