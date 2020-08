Abschied von der Kiefer: Bei Golzow wächst der neue Urwald

Golzow

Mit der bloßen Hand greift Siegfried Haage in den Waldboden. Der Revierförster im Ruhestand liebt die Momente, wenn die dunkle mit Pflanzenresten versetzte Erde durch seine Finger krümelt. Vor über 25 Jahren wären nur trockene Nadeln auf eine magere Humusschicht gerieselt. Doch seit sich unter hohen Kiefern Laubholzarten breit machen, wird es nicht nur grüner und kühler im Wald. Auch der Boden macht eine Veränderung durch. Sich schnell zersetzende Blätter lassen eine Humusauflage heranwachsen, die es so in märkischen Monokulturen nicht gibt.

Mit dem Waldumbau verändert sich der Boden. Statt einer dicken Nadelschicht, die anfällig für Bodenfeuer ist, sorgt Laub für eine bessere Humusbildung. Quelle: Frank Bürstenbinder

Während anderswo wegen Trockenheit und Feuergefahr nach einem Abschied von endlosen Kiefernforsten gerufen wird, kann man den Waldumbau im Forstgut Desmathen bei Golzow längst sehen – und anfassen. Haage zeigt bei einer Revierbegehung auf ein grünes Dach, dass ihn lange überleben wird. Kerngesunde Flatterulmen streben zum Licht. Bei der Wildkirsche hat die Naturverjüngung eingesetzt. Esskastanie und Walnuss gesellen sich zu Rotbuchen und Traubeneichen. Waldränder wurden mit Feldahorn bepflanzt. Ganz von allein sorgt die Natur für Nachwuchs bei Birken und Robinien. Auch an die Tiere des Waldes ist gedacht. Wilde Sorten mit Äpfeln, Birnen und Pflaumen gehören zur ungewohnten Artenvielfalt, die Besucher zu Zeugen der Geburt eines neuen Urwaldes macht.

Die Zeit der reinen Kiefernbestände geht ganz langsam zu Ende. Jedenfalls im Forstgut Desmathen, wo Eiche, Buche, Wildkirsche, Douglasie, Flatterulme und Feldahorn für die richtige Mischung sorgen.

Alles begann nach der Wende, als das im Besitz einer Schweizer Erbengemeinschaft befindliche Forstgut Desmathen aus der staatlichen Bewirtschaftung entlassen wurde: 270 Hektar reiner Kiefernwald mit einem hohen Wildbestand. Damwildrudel mit 60 bis 70 Stücken waren damals keine Seltenheit. Der Wald wechselte schließlich in die Hände neuer Eigentümer, die für die Bewirtschaftung eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gründeten. Was den nicht ortsansässigen Besitzern fehlte, war eine Person vom Fach, die sich auf kurzem Weg um Wald und Wild kümmert.

Die Durchmischung des Baumbestandes sorgt für ein stabileres Ökosystem, das weniger anfällig für Schädlinge und Feuer ist. Quelle: Frank Bürstenbinder

Kaum einer kannte sich damals besser aus in der Gegend als Siegfried Haage. Er schlug ein, als ihm nach seiner Pensionierung die Aufgabe als Berater angetragen wurde. Kein Wunder, als junger Forstmann trat der gebürtige Anhaltiner 1964 seine erste Stelle im Revier Golzow an. Der Revierförster betreute über viele Jahre auch die Flächen, die zum historischen Forstgut Desmathen gehören. Ein Waldgebiet, dass sich östlich der B 102 und in Nachbarschaft von Revieren in Grebs, Pernitz und Oberjünne befindet. Leichte bis mittlere Böden, von denen das begehrte Kiefernholz geerntet wurde. Fast schon wieder vergessen ist die Rolle der Kiefer für die Gewinnung von Harz, das in der DDR zur Herstellung von Kolophonium und Terpentin verwendet wurde.

Der Feldahorn am Waldrand hat sich gut entwickelt. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Wer sein Berufsleben im Grünen verbracht hat, hängt mit dem ganzen Herzen am Wald. Deshalb war ich froh, dass ich nach dem aktiven Dienst weiter für die Natur tätig sein durfte“, erinnert sich Haage, der mit seiner Frau Jutta im ehemaligen Forsthaus Johannisheide zwischen Oberjünne und Michelsdorf lebt. Die Vorzeichen für den Nebenjob änderten sich jedoch radikal. Neben der Wildbewirtschaftung ging es nun nicht mehr darum, hektarweise neue Kiefernpflanzungen anzulegen. Schrittweise sollten die reinen Nadelwälder mit Laubbäumen unterpflanzt werden.

Holzernte wird aufwändiger

Dank privater Investitionen, die mit EU-Fördermitteln aufgestockt wurden, besteht heute ungefähr die Hälfte des Forstgutes aus Mischwald, in dem auch Douglasien, Küstentannen und Mammutbäume eine Chance bekommen. „Das sind Experimente vor dem Hintergrund des Klimawandels, die sich Waldbesitzer angesichts eingebrochener Holzpreise bei laufenden Kosten erst einmal leisten können müssen“, räumt der ehemalige Revierförster ein. Anderes Problem: Die Holzernte wird in Zukunft selektiver und damit aufwändiger. Ist die Kiefer erntereif, hat die benachbarte Eiche ihr Leben noch vor sich. Haage warnt bei allen Fortschritten vor Aktionismus beim Waldumbau. „Nicht jeder Standort ist für jeden Baum geeignet. Die Kiefer wird uns noch sehr lange begleiten.“

Von Frank Bürstenbinder