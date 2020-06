Borkheide

Der dringen benötigte Erweiterungsbau der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Borkheide ist noch nicht abgeschlossen. Das berichtete Bürgermeister Andreas Kreibich im jüngsten Sozialausschuss der Gemeinde Borkheide während der Videokonferenz.

Außenanlagen schon in Arbeit

„Die Freigabe der Räume ist vorbereitet. Mit den Außenanlagen soll am 15. Juni begonnen werden“, teilte der Gemeindechef mit. Momentan seien die Putzer am Werk, die die Grundierung anbringen, so der Ortschef weiter. „Dann kommt noch die Farbe drauf.“ Die Arbeiten an den Außenanlagen laufen bereits seit dieser Woche. Das Klettergerüst für den Spielplatz soll in der kommenden Woche ab 22. Juni montiert werden, berichtete Kreibich den Abgeordneten.

Alle Unterlagen seien bereits eingereicht, sagt Laura Laschinski, Sachgebietsleiterin Ordnung und Soziales aus der Brücker Amtverwaltung. „Wir können das tatsächliche Verfahren zur Betriebserlaubnis jedoch erst in Gang setzen, wenn wir den Bauabschlussbericht haben“, erklärt die Amtsmitarbeiterin während des Sozialausschusses.

Plätze dringend benötigt

Darüber hinaus müsse das Landesministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) das Gebäude noch besichtigen und über die Betriebserweiterung entscheiden, erklärt Laschinski weiter. Doch die Zeit drängt. „Wir hoffen sehr, dass das sehr schnell geht. Denn wir brauchen zum Schuljahresstart alle Plätze“, erklärte Laura Laschinski.

Aktuell verfüge die Borkheider Kindertagesstätte mit der vorübergehend genehmigten Kapazitätserweiterung über 104 Plätze. Mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus können zukünftig 118 Kinder die Einrichtung regulär besuchen.

Zuzug lässt Bedarf wachsen

Der Bedarf wächst stetig. Denn der Zuzug auch junger Familien in den beiden Waldgemeinden Borkheide und Borkwalde steigt, sodass der Platz in den Kindertagesstätten immer knapper wird.

Vor zehn Jahren wurden in der Borkheider Kita noch 55 Kinder betreut, vor fünf Jahren waren es bereits 77 Jungen und Mädchen.

Zuschüsse für die Investition

Die Gemeinde Borkheide erhielt für den Kita-Anbau eine Fördermittelzusage in Höhe von 305.000 Euro vom Landesamt für Ländliche Entwicklung. Für den Anbau und die Sanierung samt Heizungsumbau am bestehenden Gebäude hatte die Gemeinde Borkheide zudem mehr als 400.000 Euro in den Haushalt 2019 eingestellt. Der Bauantrag für das Projekt war bereits 2018 genehmigt worden.

Von Johanna Uminski