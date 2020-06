Abwasser: Gemeinderatsmitglied fordert Planungssicherheit

Borkheide/Brück

Ihr Eilantrag wurde vom Abwasserzweckverband Plantetal (AZV) abgelehnt: Gemeindevertreterin und Mitglied der Verbandsversammlung für Borkheide, Roswitha Schlesinger fordert, dass der AZV einen verlässlichen Plan zur weiteren Erschließung von Borkheide bis zum 30. September 2020 erstellt.

Ihr Vorwurf: Sowohl den Einwohnern von Borkheide als auch der Gemeindevertretung fehle seit der Gründung des Abwasserzweckverbandes Planetal (AZV) ein verlässliches Register, aus dem hervorgeht, wann, welche Straße an die zentrale Abwasserversorgung angeschlossen wird und wo Eigentümer sinnvollerweise eine Kleinkläranlage (KKA) errichten sollten, erklärt Schlesinger in ihrem Antrag.

„Dabei geht es um eine langfristige, und nicht wie derzeit, kurzfristige Perspektive für zwei Jahre“, so das Borkheider Gemeinderatsmitglied weiter. „Die Einwohner von Borkheide haben darüber hinaus das Recht zu erfahren, wann sie voraussichtlich, welche Gelder für einen Anschluss bereitzustellen haben, damit sie einerseits entsprechend ansparen können, andererseits nicht Gefahr laufen, ihr Grundstück nur deshalb verkaufen zu müssen, weil sie notwendige Gelder nicht haben und vielleicht aus Altersgründen auch keinen notwendigen Kredit erhalten“, heißt es in ihrem Antrag.

Seit der Wiedervereinigung sind im Wesentlichen nur die Neubaugebiete und wenige Straßen des alten Siedlungsgebietes an die zentrale Abwasserversorgung angeschlossen worden, beklagt Schlesinger. „Die Errichtung eigener Kleinkläranlagen der Hauseigentümer, Initiativen verschiedener Gemeindevertreter aus Borkheide in den 1990er und 2000er Jahren, wurden systematisch durch den AZV vereitelt, mit der Begründung, dass in absehbarer Zeit der Anschluss an die zentrale Abwasserentsorgung erfolgen würde“, so Schlesinger.

Kerstin Baier, Geschäftsführerin des AZV, hält dagegen: „Bis Ende 2019 haben wir etwa 95 Prozent der Innenbereiche und teilweise sogar angrenzende Außenbereichsgrundstücke zentral erschlossen. Das sind insgesamt 15 Kilometer Kanal in Borkheide. In der gesamten Stadt Brück sind es nur 17 Kilometer.“ Im Landesvergleich seien die Erschließungsbeiträge des Verbandes sehr moderat, daher habe im Zuge der Erschließung nie jemand Haus und Hof verloren, betont Baier.

Mittlerweile haben sich die Baupreise aber um ein Vielfaches erhöht. Viele weitere Erschließungen seien daher ohnehin nicht mehr darstellbar, erklärt die AZV-Geschäftsführerin. „Sie sind vor allen Dingen nicht fest zusicherbar, daher hat die Verbandsversammlung den Antrag von Frau Schlesinger abgelehnt. Wir können weder die baurechtliche Entwicklung innerhalb der Gemeinde voraussagen, noch die finanziellen Rahmenbedingungen, in denen der Verband in den nächsten Jahren agieren kann.“

Realistisch sei aus jetziger Sicht in den nächsten zehn Jahren, neben der diesjährigen Erschließung des Mittelweges und einem Teil des Waldweges, nur noch die Erschließung des Michaelweges, der Eichenallee, zwischen Michaelweg und Am Finkenhain, und kleiner Teile des Nachtigallenweges und Im Sonnenschein nördlich der Beelitzer Straße, erklärt Baier weiter.

„In allen anderen Bereichen, auch Gartenstraße und der östliche Bereich der Beelitzer Straße, sind Kleinkläranlagen oder neuartige Sanitärsysteme grundsätzlich genehmigbar. Mittlerweile existieren auch für Grundstücke mit wenig Schmutzwasseranfall und auch für Wochenendgrundstücke wirksame technische Lösungen.“ Eine Informationsveranstaltung dazu, mit Herstellern von Kleinkläranlagen und eine Vertreterin der Genehmigungsbehörde musste coronabedingt abgesagt werden. „Der Verband plant diese in den nächsten zwei Monaten nachzuholen“, so Baier.

