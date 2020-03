AfD-Spitze kommt am Donnerstag nach Brück

Brück

Der Vorsitzende der AfD Brandenburg, Andreas Kalbitz, hat sich in Brück angekündigt. Gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen Lena Duggen und Lars Hünich will er am Donnerstagabend um 18.30 Uhr über die Arbeit im Landtag Brandenburg referieren und sich mit interessierten Gästen austauschen, heißt es aus Parteikreisen. Die Einladung kommt demnach von einer der AfD nahe stehenden lokalen Stammtischrunde.

„Die AfD versucht weiter, im ländlichen Raum mit allen Mitteln Fuß zu fassen“, konstatiert Benjamin Stamer. „Dafür bieten sie selbst ihre Hardliner auf“, sagt der Mitarbeiter des Infocafés Der Winkel in Bad Belzig, das sich auch in Brück und Umgebung gegen Rechtsextremismus engagiert. Dennoch werde für Donnerstag keine Protestaktion gegen die Zusammenkunft geplant, sagt Stamer am Mittwoch der MAZ.

Lokalpolitiker halten sich raus

Die Brücker Stadtverordneten wahren ebenso Distanz und werden das Treffen ignorieren. Bürgermeister Matthias Schimanowski (parteilos) hat davon erst kurzfristig erfahren, wie er der MAZ sagt. Die AfD sei sonst nicht in der Stadt präsent und habe keine Kandidaten für die Kommunalwahl nominiert.

„Sie wollen auch nicht über die Entwicklung von Brück sprechen, sondern die Demokratie aushöhlen“, mutmaßt Vizebürgermeister Michael Klenke ( SPD), der in der Sache weiter keinen Gesprächsbedarf hat. Amtsdirektor Marko Köhler hat den Termin zur Kenntnis genommen, wie er der MAZ sagt. Letztlich müssen solche Versammlungen im Saal auch nicht angemeldet oder gar genehmigt werden, heißt es bei den Behörden.

AfD zum dritten Mal vor Ort

Wirt Christoph Strübing sieht kein Problem darin, den Saal des Gasthofes Schützenhaus der AfD, wie sonst auch der SPD oder anderen Parteien und Organisationen, zur Verfügung zu stellen. Diese Worte der Rechtfertigung wollte er allerdings nicht in der MAZ lesen.

Tatsächlich fanden dort schon zweimal Foren statt. Im August 2016 trat der damalige AfD-Mann André Poggenburg auf. Bereits im Oktober 2015 kamen die mittlerweile aus der Partei ausgetretenen Sven Schröder und Steffen Königer in den Brücker Gasthof.

Lena Duggen, 33-jährige Rechtsanwältin und Ex-Mitglied bei der islamfeindlichen Bewegung „Die Freiheit“, ließ im vergangenen Jahr mit der Ankündigung aufhorchen, „den Altparteien das Fürchten lehren“ zu wollen. Die Landtagsabgeordnete stellte sich im Februar zur Wahl für den stellvertretenden Vorsitz im Hauptausschuss des Potsdamer Landtags, scheiterte aber.

Borkwalder ist AfD-Landesgeschäftsführer

Die dritte von der AfD für Donnerstag angekündigte Person ist Lars Hünich sein. Der 49-Jährige ist Landesgeschäftsführer der Partei und sitzt seit 2019 im Landtag, in den der Borkwalder im vergangenen September über die Landesliste einzog.

