Brück

Ein junger Kraftfahrer sollte am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr auf der Autobahn bei Brück für eine Kontrolle gestoppt werden. Doch damit war er anscheinend nicht einverstanden, missachtete die Anhaltesignale und flüchtete auf der A 9 in Richtung Berlin. „Dabei wurden Geschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometer je Stunde erreicht“, hieß es im Bericht der Polizei am Donnerstag.

Mithilfe eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen und der Verstärkung durch weitere Streifenwagen konnte der 20-Jährige dann an der Raststätte Michendorf Süd doch gestoppt werden. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete der junge Mann dort einen Wert von 0,20 Promille. So musste er die Beamten für eine gerichtsverwertbaren Probe mit auf das Revier.

Da der Heranwachsende Fahranfänger ist, könnte seine Alkoholisierung der Grund seiner Flucht gewesen sein. Bei Führerschein auf Probe gilt die 0,0-Promille-Grenze.

Von René Gaffron