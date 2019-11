Brück

Ein Feuerwehreinsatz war nötig am Donnerstagabend in Brück. Dort stand in der Straße An der Plane in der Nähe des Naturbades ein Sammelcontainer für Altkleider in Flammen. Zeugen hatten gegen 21 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Container zwar ab. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass der Behälter samt Inhalt von den Flammen zerstört wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler könnten Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst haben. Die Polizei hat Spuren gesichert. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer wurde aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe lagen bislang nicht vor.

Von MAZ