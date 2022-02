Brück/Borkheide

Die Brücker Verwaltung sucht Sponsoren für einen Mannschaftstransportwagen, der den Kindern- und Jugendwehren aus dem Brücker Amtsbereich zugutekommen soll. Um Ausbildungsinhalte für die Floriansjünger abwechslungsreich zu gestalten, unternehmen die Jugendwarte mit ihnen Ausflüge, Zeltlager, Wettkämpfe und Einsatzübungen. Benötigt werden mehrere Transportwagen, damit die Jugendfeuerwehren mobil bleiben.

Jugendwehren im gesamten Brücker Amtsbereich verzeichnen einen großen Zulauf. Für Ausflüge, Übungen und Wettkämpfe benötigen die Jugendwarte der Floriansjünger Mannschaftstransportwagen und suchen nach Sponsoren.

Einen Förderzuschlag in Höhe vom 15.000 Euro gab es vom Ministerium des Inneren und für Kommunales des Landes Brandenburgs. Allerdings reicht das Geld nicht aus, um einen Personenbus mit neun Sitzplätzen und modernster Sicherheitstechnik zu erwerben. „Grob wird pro Fahrzeug mit 40.000 Euro gerechnet“, sagt Kai Fröhlich, Pressesprecher des Brücker Amtes.

Auf das neue Transportfahrzeug würde Daniel Kühn, Borkheider Jugendwart, mindestens ein Mal im Jahr zurückgreifen, sagt er. „Vor Corona haben wir Ausflüge zur Flughafenfeuerwehr nach Dresden und nach Wolfsburg durchgeführt, um uns dort die Feuerwehrtechnik anzuschauen. Für diese Fahrten mussten wir uns ein zweites Fahrzeug mieten oder ausleihen“, sagt der Borkheider, der sich über die geplante Neuanschaffung für die Jugendwehren aus dem Brücker Amtsbereich freut.

Jugendfeuerwehren haben großen Zulauf In den letzten Jahren konnten die Jugendfeuerwehren des Amtes Brück einen großen Zulauf an neuen Mitgliedern generieren. Vier Jugendfeuerwehren mit 60 Kindern und Jugendlichen konnten sich auf sieben Jugendfeuerwehren mit mehr als 165 jungen Brandschützern vergrößern. Spendenkonto für den Mannschaftstransportwagen: DKB, IBAN: DE66 1203 0000 1021 4307 70, BIC: BYLADEM1001.

Aktuell sind in der Borkheider Jugendfeuerwehr 24 Kinder und Jugendliche, betont Kühn. Gewachsen sei die Jugendfeuerwehr in Borkheide in den letzten eineinhalb Jahren. Mehr als 30 junge Mitglieder würden aber den logistischen Aufwand für die Jugendwarte sprengen, betont Kühn. „Als die Jugendlichen zur Einsatzabteilung gewechselt sind, hatte ich nur noch vier Kinder. Die Gruppe ist aber wieder um 20 neue junge Mitglieder gewachsen. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass wir die Altersgrenze auf acht Jahre heruntergesetzt haben“, erklärt der 25-Jährige, der seit 2018 Jugendwart in Borkheide ist.

Aufgrund der Corona-Verordnungen konnte sich Daniel Kühn seit Anfang Dezember mit den Kindern und Jugendlichen zur Ausbildung nicht mehr treffen. „Der neue Mannschaftstransportwagen wäre nicht nur für uns, sondern auch für die Jugendwehren aus dem ganzen Amt von großem Nutzen. Denn wenn die Wehren zu Wettkämpfen fahren, brauchen sie auch einen Wagen, um die Kinder zu fahren.“

Jugendwehren müssen mobil bleiben

Einen Mannschaftstransportwagen für die Jugendwehren aus dem Brücker Amtsbereich befürwortet auch Oliver Lauft, Amtsjugendwart vom Amt Brück. „Wir müssen mobil bleiben, um den Kindern und Jugendlichen nicht nur die Ausbildung vor Ort zu ermöglichen. Wir brauchen verschiedene Ausbildungsorte, um ihnen bestmöglich Dinge zu erklären und Inhalte zu vermitteln“, betont der 25-Jährige.

Vor Corona habe man drei bis vier Mal im Jahr mit den Floriansjünger aus Cammer Tagesausflüge unternommen, ein bis zwei Mal im Jahr für ein Wochenende, erklärt Lauft. Die Jugendfeuerwehr in Cammer hat aktuell 21 Kinder und Jugendliche und profitiert vom Zuzug an Familien im gesamten Amtsbereich. „Kinder in Feuerwehrklamotten und das große rote Feuerwehrauto – das zieht die Aufmerksamkeit der anderen Kinder an“, so der Cammeraner.

Idealerweise werden zwei Mannschaftstransportwagen benötigt, erklärt der Pressesprecher des Brücker Amtes. „Pro Fahrzeug können acht Kinder und Jugendliche mitfahren. Bisher hat die Jugendfeuerwehr keine eigenen Fahrzeuge.“ Wo die neuen Fahrzeuge in Zukunft untergestellt werden, ist vom Fahrzeugtyp abhängig, erklärt Kai Fröhlich.

„Ein Vito ist kleiner und passt in mehr Fahrzeuggerätehäuser als beispielsweise ein Transit.“ Die neuen Fahrzeuge darf die gesamte Feuerwehr für Ausbildung, Feuerwehrsport oder Lehrgänge nutzen. Spender können als Dankeschön auf Wunsch ihr Firmenlogo auf dem zukünftigen Fahrzeug anbringen lassen, betont Fröhlich. „Jeder noch so kleine Beitrag zählt.“

Von Johanna Uminski